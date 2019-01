Prvý zápas nadstavby rozhodlo podanie a prihrávky. Zvolen podľahol Trenčínu

Začala sa nadstavbová časť najvyššej súťaže. Zvolenčania hrajú v skupine o 5. – 10. miesto.

27. jan 2019 o 13:13 (mim)

COP Trenčín - MVK Zvolen 3:1 (14, 19, -22, 19)

Zápas trval 102 minút, rozhodovali: Holčík a Čuntala, 30 divákov. MVP: Lukáš Kyjanica (Trenčín). Najviac bodujúci hráč Zvolena: Vrtielka 10 bodov.

Trenčín: Kyjanica 13, Goč 7, Š. Rzyman 10, Fejt 9, Hrtus 15, Ondruš 16, liberá Kurej a Ružbaský (V. Rzyman 2, Baslar 0). Tréner: P. Kalný.

Zvolen: Vrtielka 10, Šimko 0, Vaško 4, Kučera 9, Michalec 7, Kliment 7, libero Hraňo (Podstupka 0, Orolín 6, Sekereš 1, Kamenský 7). Tréner: M. Vaško.

V skupine 5. - 10. je viac mužstiev ako v skupine prvých štyroch a tak pred play off Zvolenčania zohrajú desať stretnutí. Štyrikrát ich čakajú duely v sobotu i v nedeľu za sebou.

Prvé dejstvo začalo síce opatrne, no od stavu 9:9 vyšli domácim bloky i útoky po diagonále a keď dominoval na podaní Kyjanica odskočili až na 22:12. Napriek blokom Michalca, bodom Kamenského po smečoch a esách, vedenie doviedli Trenčania k setbalu. Podstupka ho „ulievkou“ odvrátil, no potom poslal loptu pri servise do siete - 1:0.

V druhom sete začali Zvolenčania výborne, hrali pestro na sieti, obetavo v poli a viedli už o 6 bodov. Dokonca zaznamenali eso, rozhodcovia ho nevideli a po uhranej novej lopte sa chytili domáci, hrali sa dlhé výmeny a COP postupne vyrovnali na 12:12. Set mal potom mal podobný priebeh ako úvodný a mladíci získali až 6-bodový brejk. Mali setbal a hostia ho znova premenili - 2:0.

V tretom sete si od stavu 12:12 Zvolenčania výbornou pozičnou hrou zabezpečili vedenie, darilo sa na bloku Vaškovi a na smeči Kamenskému. Domáci koncovku nezvládli, znervózneli, hádali sa o každú loptu, nepriznali sa k tečom, dokonca uhádali bod po bode už priznanom MVK. Zvolenčania však zvládli tlak a tretie dejstvo vyhrali.

Štvrté dejstvo prinieslo podobný priebeh a hostia znovu čelili zmenám verdiktov rozhodcov. Síce bojovali, znížili po smečoch Kučeru a bloku Orolína, vychádzali im Michalcove „rýchliky“, no znervózneli a keď poslal Podstupka pri podaní loptu do siete získali a premenili prvý mečbal po bloku Rzymana.

Hlasy trénerov

Peter Kalný, tréner Trenčína: „Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, súpera sme zatlačili servisom, odtiahli od siete a darilo sa nám aj v obrane. Teší ma ako sa chlapci vysporiadali s druhým setom, kedy sme po sérii chýb z úvodu setu dokázali zvrátiť nepriaznivý vývoj. V ďalšom priebehu rozhodlo ako sme ustáli prihrávku a takisto efektivita na útoku po príjme.“

Martin Vaško, tréner Zvolena: „Dnes sme to nezvládli na prihrávke a na podaní. Po horších príjmoch sme sa len ťažko presadzovali proti dobrej obrane Trenčanov. Naopak, oni si veľmi dobre prihrali a my sme mali v obrane veľké problémy. Dnes teda rozhodlo podanie a prihrávka.“