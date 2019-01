Detva sa postarala o prekvapenie kola, zdolala Košice

Podpolianski hokejisti prvýkrát v najvyššej súťaži zdolali oceliarov.

25. jan 2019 o 20:56 TASR

HC 07 Detva - HC Košice 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Góly: 22. Surový, 49. Žilka, 50. Král, 60. Žilka – 45. Galamboš (Kafka), 53. Galamboš (Sýkora, Kafka). Rozhodovali: D. Konc st., T. Orolin - Šoltés, Rojík, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 439 divákov

Detva: Zalivin - Mar. Chovan, Golian, Sládok, Hraško, F. Fekiač, Betker, Gachulinec, Jendroľ - Ščurko, Murček, Král - Surový, V. Fekiač, Žilka - Tibenský, Gašpar, Mat. Chovan - Pulščák, Valent, Ľupták

Košice: Habal - McDowell, Šedivý, Koch, Pulli, Čížek, Dudáš, Žitný, Michalčin - Spilar, Suja, L. Nagy - Lušňák, Ignatuškin, Sýkora - Kafka, Brophey, Hričina - Klíma, Galamboš, Petráš

Do zápasu lepšie vstúpili Košičania, ktorí predviedli prvú útočnú akciu už v 3. minúte, no gólom neskončila. O minútu neskôr hostí oslabil McDowell a Detvania tak dostali šancu dostať sa do vedenia v presilovej hre. Počas nej nedali Habalovi dýchať, no aj napriek tomu sa hostia dokázali ubrániť. Početnú výhodu Detvy ukončil v 5. minúte Surový a v hre sa pokračovalo vo vyrovnanom počte. V 9. minúte Habala prudkou strelou z ľavej strany ohrozil Tibenský, ale puk skončil v jeho lapačke. V 12. minúte mali hostia obrovskú príležitosť dostať sa do vedenia, keď sa Petráš pokúšal doraziť puk do brány Zalivina, ale ani táto príležitosť gólom neskončila. V druhej polovici tretiny boli Košičania strelecky aktívnejší, no nepodarilo sa im presadiť. V závere tretiny sa dostal Ščurko do samostatného nájazdu, ale ani on nedokázal Habala prekonať. Vzápätí Brophey faulom poskytol Detvanom početnú výhodu, no Košičania sa ubránili.

Druhá tretina začala lepšie pre domácich, ktorí sa hneď v 22. minúte dostali do útočného pásma, Surový sa dostal k puku a prudkou strelou z pravej strany trafil horný roh Habalovej brány, čím otvoril skóre stretnutia. Hra bola v prvej polovici tretiny veľmi rýchla a bojovná. Detvania pozorne bránili a nepúšťali hostí do veľkých gólových príležitostí. V závere tretiny si domáci vytvorili obrovský tlak, no nevyužili ho.

Hneď v 41. minúte ohrozil bránu domácich Nagy, ale trafil len bočnú sieť. Košičania vstúpili do poslednej tretiny aktívnejšie. V 43. minúte z ľavej strany vystrelil Klíma a puk tesne minul detviansku bránu. V 45. minúte Kafka výborne našiel voľného Galamboša a ten strelou z prvej v úrovni kruhov vyrovnal na 1:1. Vyrovnávajúci gól domácich nakopol, keď sa v 49. minúte dostal k puku Žilka a dokázal prekonať Habala. O minútu na to sa v podobnej situácii ocitol Král a strelou k ľavej žrdi zvýšil na 3:1.

V 53. minúte pridal Galamboš svoj druhý presný zásah a zdramatizoval vývoj. V 56. minúte mal vyrovnanie na hokejke Brophey. Jeho strelu z polovice klziska Zalivin neudržal, ale nikto z košických hráčov ho nedokázal dopraviť do brány. V závere tretiny mohli rozhodnúť Murček a vzápätí Gašpar, ale obaja stroskotali na dobre chytajúcom Habalovi. Košičania sa pokúšali o vyrovnanie hrou bez brankára, tá im však gól nepriniesla. Detva si víťazstvo poistila druhým gólom Žilku do prázdnej brány a tešila sa tak z prvého historického víťazstva nad Košicami.