MY S VAMI - Stretnutie so županom Jánom Lunterom

Blíži sa diskusné fórum na aktuálne témy v Banskobystrickom kraji. Otázky diskutujúcim môžete položiť aj vy.

24. jan 2019 o 15:23 Marcela Ballová

BANSKÁ BYSTRICA. Osem krajov, osem županov, osem diskusných podujatí s názvom Stretnutie so županom. Pod značkou MY S VAMI ich zastrešujú ich regionálne týždenníky MY, patriace do portfólia vydavateľského domu Petit Press a. s.

V utorok 5. februára budeme v banskobystrickom hoteli Dixon, diskutovať so županom Jánom Lunterom.

Spolu s ním si za jeden stôl sadnú:

►Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

►Attila Agócs, poslanec BBSK a primátor Fiľakova

►Vojtěch Kupka, predseda predstavenstva SAD Lučenec, a. s.

►Pavel Žabenský, zástupca riaditeľky Súkromnej SOŠ technickej v Žiari nad Hronom

Diskutovať sa bude na témy:

►Rok vo funkcii župana, pripravované projekty

►Verejná doprava, rozvoj dopravnej infraštukrúry

►Rozvoj cestovného ruchu

►Moderné školstvo, duálne vzdelávanie

Online prenos z podujatia môžete sledovať v utorok 5. februára, od 10.00 na regionálnych spravodajských portáloch MYregiony.sk - www.mybystrica.sk, www.mynovohrad.sk, www.myzvolen.sk a www.myziar.sk.

Máte na župana otázku? Opýtame sa za Vás.

Otázky diskutujúcim môžete posielať mailom na adresu: marcela.ballova@petitpress.sk