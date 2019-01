Polícia hľadá podozrivých z krádeže

Ženu nepozorovane okradli v predajni.

23. jan 2019 o 9:42 ROS

ZVOLEN. Polícia pátra po zlodejovi, ktorý 22. decembra 2018 v čase medzi 12.00 a 12.20 h v predajni so športovým tovarom na zvolenskom sídlisku Západ okradol zákazníčku z Janovej Lehoty. Využil jej nepozornosť a z kabelky, ktorú mala prevesenú cez plece, jej ukradol peňaženku. Mala v nej osobné doklady, doklady od auta, bankomatové karty a peniaze.

„Podozrivých zachytila bezpečnostná kamera. Ide o muža vo veku okolo 50 až 60 rokov, ktorý má prešedivené krátke vlasy. Oblečené mal tmavé nohavice, béžové tričko a tmavý dlhý kabát, na nohách mal obuté čierne topánky,“ ozrejmila hovorkyňa polície Mária Faltániová.

„Žena má približne 30 rokov a má polodlhé vlnité hnedé vlasy. Oblečené mala modré rifle, ružovú zimnú bundu, na hlave mala čiernu čiapku,“ doplnila.

Akékoľvek informácie, ktoré by pomohli zistiť ich totožnosť, môžete oznámiť na linku tiesňového volania číslo 158 alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

Podozrivý muž vľavo, žena vzadu. (zdroj: PZ)

„Vreckoví zlodeji využívajú najmä situácie, kde sa zdržiava väčší počet ľudí, pretože sa spoliehajú na anonymitu. Skúsený vreckár vie kabelku prehľadať za pár sekúnd. Preto si počas nákupov nenechávajte svoje peňaženky v kabelkách zavesených na pleci, alebo položených v nákupných košíkoch,“ pripomenula Faltániová.

Peniaze nepatria ani do zadného vrecka nohavíc, vhodné je odložiť si ich do vnútorného vrecka odevu, alebo do vnútorného vrecka kabelky, ktoré sa dá zapnúť.

„Vreckové krádeže síce nepatria medzi najnebezpečnejšie trestné činy, ale je veľmi nepríjemné, ak pri platení v obchode zistíme, že nám niekto ukradol peňaženku. A viac ako strata peňazí nás môže mrzieť strata osobných dokladov, ktoré často nosíme v peňaženkách,“ dodala.

Malo byť samozrejmosťou, že pri platobných kartách, ktoré nosíme v peňaženkách, nie je napísaný na lístku PIN kód.

„Od ostatných zlodejov sa vreckári líšia tým, že ide o profesionálov. Ich ‚prácaՙ si vyžaduje šikovnosť a dobrú prípravu. Často pracujú v organizovaných skupinách a v mnohých prípadoch využívajú na vreckové krádeže aj deti, ktoré nemožno trestnoprávne postihnúť,“ upozornila Faltániová s tým, že ri vreckových krádežiach nie je rozhodujúca výška spôsobenej škody.