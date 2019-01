Služby železničnej stanice sú kompletné

Prevádzka je už čisto v réžii železníc.

21. jan 2019 o 16:49 Ľubica Mojžišová

DETVA. Na železničnej zastávke v Detve obnovili od nedele predaj cestovných lístkov. Budova stanice bola zatvorená od septembra 2017. Železnice SR, ktorým budova patrí, dvere pre cestujúcich zamkli po tom, ako Železničná spoločnosť Slovensko nenašla človeka do pokladne.

Čakáreň aj so sociálnymi zariadeniami znova otvorili začiatkom decembra, po viac ako roku. Cestujúci si však lístky naďalej kupovali vo vlaku, aj keď bez prirážky.

Návrat k pôvodnému modelu

„Je to úspech, sme radi, že sa nám to podarilo,“ povedal primátor Detvy Ján Šufliarský. So Železničnou spoločnosťou rokovali niekoľko mesiacov.