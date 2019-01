Posledná Žilina zdolala Detvu

Detve sa v posledných zápasoch výsledkovo nedarí, čo potvrdzuje aj duel pod Dubňom.

20. jan 2019 o 19:51 TASR

MsHK DOXXbet Žilina – HC 07 Detva 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Góly: 6. Surovka (Beránek, Dom. Rehák), 18. Podešva (Beránek, Hvila), 33. Rud. Huna (Jankovič), 57. Bagin (Húževka) – 30. Hraško (Žilka, Sládok), 34. Murček (Král, Betker), 44. Gašpar (Murček). Rozhodovali: Štefik, Németh – Soltész (obaja Maď.), Macko, vylúčení: 3:3, navyše: Kučný (Žilina) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 506 divákov

Žilina: Fučík – Kučný, Matejka, Bagin, Jankovič, Piegl, Dubeň, Mar. Hudec – Jenčík, Húževka, Rud. Huna – Hvila, Podešva, Beránek – Dom. Rehák, Surovka, Milý – Mendrej, Ondruš, Hrazdíra

Detva: Petrík – Martin Chovan, Betker, Sládok, Hraško, F. Fekiač, Golian, Šimon – Ščurko, Murček, Král – Hodgson, V. Fekiač, Žilka – Tibenský, Gašpar, Matúš Chovan – Pulščák, M. Surový, D. Jendroľ

"Vlci" chceli proti Detve konečne po prvý raz v sezóne bodovať a od úvodu sa do svojho súpera poriadne zahryzli. Hostia síce mali k dispozícii v úvodnej päťminútovke presilovku, hrali ju však slabo a chvíľu po nej inkasovali. Beránek vystrelil, Petrík puk vyrazil do výšky a stratil o ňom na chvíľu prehľad, čo využil Surovka a dostal ho za hosťujúceho gólmana. Detva mohla vyrovnať po šanciach Krála či Hodgsona, ale nedovolil jej to dobrými zákrokmi domáci Fučík. "Vlci" sa mohli tešiť po druhý raz v zápase v 15. min, ale strela Hunu iba o centimetre minula pravú žŕdku bránky hostí. Čo sa nepodarilo domácemu kapitánovi, zrealizoval Podešva, ktorý sa nad kruhmi oprel do puku a jeho strela v 18. min skončila za bezmocným Petríkom.

V druhej časti sa hral zaujímavý hokej a diváci sa dočkali aj ďalších gólov. Hosťom sa v polovici duelu podarilo zavrieť Žilinčanov v ich obrannom pásme a vypýtali si presilovku, ktorú Hraško aj využil. O necelé tri minúty však domáci kapitán Rudolf Huna predviedol peknú akciu, keď pred modrou prevzal puk na hokejku, prešiel s ním až pred Petríka a zvýšil na 3:1. O pár sekúnd však domáci opäť ponúkli hosťom presilovku a po Královej strele nepokrytý Murček znížil opäť na rozdiel jedného gólu. Hra sa potom vyrovnala, šance videli diváci na oboch stranách, ale Fučík aj Petrík si svoje miesta zastali.

Žilinčania začali tretiu tretinu náporom, ale nedokázali z neho nič vyťažiť, naopak, tešili sa hostia. Gašpar sa dokázal presadiť v 44. min pomedzi Fučíkove betóny a začínalo sa odznova. Domáci zneisteli, Detva sa dostávala do šancí a Žilinčania niekedy aj so šťastím udržiavali remízový stav. Dlho to vyzeralo na ďalšie žilinské predĺženie v tomto týždni, ale v poslednej päťminútovke sa "vlci" dostali k presilovke, Bagin s pukom obkorčuľoval bránku a bekhendom zabezpečil Žiline tri body. Nič na tom nezmenila ani takmer minútová hra hostí bez brankára.