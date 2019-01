Zvolen neuspel v Košiciach po nájazdoch, aj napriek tomu sa vrátil na čelo tabuľky

Zvolen vždy viedol o gól, domáci sa doťahovali. V závere hostia nevyužili presilovku o dvoch hráčov.

20. jan 2019 o 18:57 TASR

HC Košice - HKM Zvolen 4:3 pp a sn (0:0, 1:2, 2:1 – 0:0 - 1:0)

Góly: 33. Nagy (Spilar, Šedivý), 44. Brophey (Ignatuškin), 55. Hričina (Brophey, Kafka), rozhodujúci samostatný nájazd Kafka - 22. Petráš (Šišovský), 35. Obdržálek (Chovan, Kytnár), 53. Vandane (Špirko, Vandas). Rozhodovali: Novák, Soós - Árkovics (obaja Maď.), Gegáň, vylúčení: 3:3 na 2 min., navyše Suja (Koš.) 10 min. OT za neš. správanie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3762 divákov.

HC Košice: Habal - McDowell, Šedivý, Koch, Pulli, Michalčin, Dudáš, Cibák - Spilar, Suja, Nagy - Lušňák, Ignatuškin, Petráš - Kafka, Galamboš, Hričina - Klíma, Brophey, Jokeľ – Žitný

HKM Zvolen: Tomek - Pöyhönen, Fraser, Drgoň, Zeleňák, Vandane, Roman, Ulrych, Růžička - Obdržálek, Kytnár, Chovan - Vandas, Špirko, Handlovský - Mitchell, Petráš, Šišovský - Chlepčok, Halama, Andrisík

Prvá tretina priniesla vyrovnaný hokej, avšak iba minimum gólových príležitostí. Brankár hostí Tomek si v 4. minúte poradil s nebezpečným pokusom Suju, ktorý tečoval Dudášovu strelu. Zvolenčania v prvej tretine nedokázali prekvapiť obranu domáceho tímu a Habala vážnejšie neohrozili. Gólom sa neskončil ani únik Nagya v 16. minúte, ktorého pokus zmaril Tomek.

Druhá tretina priniesla zaujímavejšie dianie a aj góly. V 22. minúte išli hostia do vedenia, keď rozohrávajúcemu Kochovi vzal puk Šišovský a po jeho prihrávke Petráš na dvakrát prekonal Habala - 0:1. Hosťom sa darilo držať tesný náskok a Košičanov dlho nepustili do vážnejšej šance. Vylúčenie Mitchella však potrestal Nagy, ktorý bez prípravy prestrelil Tomeka - 1:1. Košičania sa však z vyrovnania dlho netešili, keďže už o dve minúty sa hosťom vydarila rýchla kombinácia, ktorú po Chovanovej prihrávke zakončil nekrytý Obdržálek - 1:2. V 38. minúte mal sľubnú príležitosť na vyrovnanie Brophey, ale Tomek zmaril jeho pokus.

Brankára hostí v 42. minúte strelou z otočky neprekonal Lušňák. Podarilo sa to však Bropheymu, ktorého dorážka Ignatuškinovej strely prekvapila Tomeka - 2:2. Hostia si v 46. minúte v presilovke vytvorili tlak, Habal čelil viacerým pokusom, ale skóre sa nezmenilo. V 52. minúte sa pred košického brankára dostal Mitchell, bekhendom však nezakončil ideálne. To sa hosťom podarilo v presilovke v 53. minúte. Špirko nabil Vandaneovi a ten bez prípravy namieril presne - 2:3. Domáci však vyrovnali aj tretíkrát, keď si Hričina v 55. minúte vzal puk za zvolenskou bránkou a využil nedôraz súperovej obrany - 3:3. V 57. minúte sa hostia dostali k presilovke o dvoch hráčov, no obliehaniu košickej bránky chýbal moment prekvapenia.

V predĺžení sa o víťazovi nerozhodlo a tak prišli na rad samostatné nájazdy. V nich postupne skórovali iba Košičania - Nagy, Žitný a Kafka.