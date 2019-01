Zvolenčania stratili proti Trenčínu dvojsetové vedenie, ako by sa báli vyhrať

Posledné kolo základnej časti volejbalovej extraligy určilo, že MVK zvolen skončil na predposlednom 9. mieste. Teraz čaká na zverencov trénera Vaška nadstavbová časť.

20. jan 2019 o 12:06 (mim)

MVK Zvolen - COP Trenčín 2:3 (18, 28, -23, -22, -8)

Zápas trval: 134 minút, rozhodovali: Poláčiková a Daruľa, 150 divákov. MVP: Nikolas Ondruš (Trenčín). Najviac bodujúci hráč Zvolena: Kliment 16 bodov

MVK Zvolen: Vrtielka 12, Šimko 13, Vaško 10, Kučera 13, Michalec 8, Kliment 16, libero Hraňo (Podstupka 0, Orolín 0, Kamenský 0). Tréner: M. Vaško.

COP Trenčín: Goč 6, Hrtus 9, Fejt 1, Kyjanica 19, Ondruš 17, Jendrejčák 16, libero Kurej (Š. Rzyman 9, Vančo 3). Tréner: P. Kalný.

V prvom dejstve bolo vidieť enormnú snahu domácich získať úvodný set, postupne si vypracovali vedenie, aj keď do stavu 8:8 bolo stretnutie vyrovnané. MVK si výborným servisom a pestrou hrou na sieti vytvoril výrazné vedenie a pri setbale viedol o 9 bodov. Druhý set mal podobný priebeh a skóre sa v prospech COP otočilo až za stavu 13:13. Bojujúci mladíci získali až 6-bodový brejk a mali dokonca setbal. Domáci vďaka kvalitnému bloku a dôrazu na sieti vyrovnali, mali setbal, potom odvrátili ešte dva, ktoré mali Trenčania, no za stavu 28:28 poslali hostia smeč mimo a Kučera blokom zabezpečil MVK vedenie 2:0.

V tretom dejstve od stavu 15:15 si Zvolenčania výbornou pozičnou hrou zabezpečili vedenie, no koncovku nezvládli, znervózneli a hostia vyrovnali aj vďaka chybám domácich na 23:23 a set vyhrali.

Štvrté dejstvo prinieslo podobný priebeh a hostia od stavu 20:20 profitovali z alibistického zakončenia domácich a vyrovnali na 2:2.

V tajbrejku nadšene hrajúci trenčianski mladíci umne dirigovaní skúseným Petrom Kalným odskočili domácim o 4 až 5 bodov a po obrátke stupňovali tempo. S prehľadom premenili druhý mečbal a dokonali tak vydarený obrat.

Hlasy trénerov

Martin Vaško, tréner Zvolena: „Vyzeralo tak, že sme sa báli vyhrať. Mali sme ponúknuté dve príležitosti v treťom a štvrtom sete, ktoré sme trestuhodne nezvládli uhrať do víťazného konca. Začala nám škrípať prihrávka aj útok z okraja siete. A to bohužiaľ rozhodlo.“

Peter Kalný, tréner Trenčína: „Bojovali sme do poslednej lopty, takže to bolo pre nás dnes rozhodujúce. Stratili sme vyhratý set, vyhrali sme stratený set. Trochu viac sme experimentovali so zostavou, preto nám trvalo trochu dlhšie sa nájsť. Som rád, že sme to vybojovali a že sa hral veľmi dobrý volejbal. Domáci hrali veľmi dobre.“

1. Prievidza 18 16 2 49:10 47

2. Košice 18 14 4 47:17 43

3. Nitra 18 13 5 41:22 38

4. Prešov 18 12 6 41:24 35

5. Svidník 18 11 7 38:26 34

6. Myjava 18 9 9 32:32 27

7. Komárno 18 8 10 30:32 25

8. Trenčín 18 4 14 18:45 12

9. Zvolen 18 3 15 12:48 9

10. S. Ľubovňa 18 0 18 2:54 0