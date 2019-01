Zvolen si udržal novoročnú neporaziteľnosť, Detve vrátil požičané

Zvolenčania síce prehrávali už 0:2, napokon duel otočili a po predĺžení uspeli.

18. jan 2019 o 21:01 TASR

HKM Zvolen – HC 07 Detva 3:2 pp (0:2, 1:0, 1:0 – 1:0)

Góly: 27. Handlovský (Vandas, Špirko), 47. Obdržálek (Kytnár, Michal Chovan), 65. Handlovský (Kytnár, Špirko) - 6. Žilka (V. Fekiač, Hodgson), 17. Murček (Ščurko, Hraško). Rozhodovali: Lokšík, Műllner – D. Konc ml., Výleta. vylúčení: 10:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2770 divákov.

Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Ulrych, Zeleňák, Drgoň, Roman, Růžička – Vandas, Kytnár, Handlovský – Chlepčok, Michal Chovan, Obdržálek – Mitchell, Špirko, Šišovský – Halama, Petráš, Andrisík

Detva: Zalivin – Martin Chovan, Betker, Sládok, Hraško, F. Fekiač, Golian – Král, Murček, Ščurko – Žilka, V. Fekiač, Hodgson – Pulčšák, Gašpar ml., Tibenský – Surový, Valent, Matúš Chovan

V úvode stretnutia boli živší domáci hokejisti. Vytvorili si niekoľko šancí, Šišovský to skúšal z medzikružia, Vandas z dvoch metrov pri ľavej žrdi a Kytnár po rýchlom nakorčuľovaní spred bránky, všetko bez úspechu. Detva využila hneď prvú šancu, ktorá sa jej naskytla. V šiestej minúte sa presadil z otočky v spleti hráčov Žilka, keď mieril presne k žrdi. Zvolen mal naďalej prevahu a vyrovnať mohli najmä Vandas s Kytnárom. Zaujímavý prienik predviedol i Michal Chovan, no Zalivin podržal svoj tím. Hostia následne nevyužili dve presilovky, počas nich hrozil nebezpečne iba Hraško z vrchnej časti kruhu. Dôležitý moment sa udial v sedemnástej minúte. V strednom pásme sa zrazili domáci hokejisti Fraser s Vandasom a Murček išiel sám na bránku, čo dokonale využil – 0:2. Znížiť mohol pred prestávkou ešte Obdržálek, ale ani on nenašiel recept pred ruským gólmanom.

V druhej tretine mali najprv Detvanci možnosť navýšiť skóre, hrali v početnej výhode, ale do útočného pásma za celé dve minúty ani nezavítali. V ďalšej časti už dominoval na ľade líder súťaže. Špirko ešte svoju šancu nevyužil, ale po prihrávke Vandasa sa v 27. minúte presadil z kruhu bez prípravy do odkrytej bránky Handlovský – 1:2. Veľkú príležitosť mal na vyrovnanie v presilovke Obdržálek, ale pohorel na výbornom Zalivinovi. Na opačnej strane skúšal postreh Skapskiho tvrdou strelou z kruhu Tibenský, bez úspechu. Zvolenčania mohli vyrovnať v závere tohto dejstva, ale voľný Šišovský bekhendom nedostal puk za gólmana hostí a nepodarilo sa to ani Michalovi Chovanovi po peknom individuálnom prieniku.

Tretia dvadsaťminútovka sa niesla v znamení tlaku domáceho mužstva, ale najprv mohli hostia zvýšiť vedenie, pretože po šikovnej strele Hraška spoza protihráča zvonila žŕdka. Potom už prišli šance hokejistov spod Pustého hradu a tí sa predsa len tešili z vyrovnávajúceho zásahu. V presilovke Kytnár prenechal puk Obdržálkovi, ten mal veľa priestoru a využil to na delovku spoza kruhu, ktorou pokoril Zalivina – 2:2. Obrat mohol zariadiť agilným prienikom Vandas, ale koncovka mu nevyšla. Detvu potom dostali na koňa fauly zvolenských hokejistov, hrala dokonca tridsať sekúnd v početnej výhode piatich proti trom, ku koncu v štyroch proti trom a dvadsať sekúnd pred klaksónom znovu v piatich proti trom, no nevypracovala si šancu, takže duel dospel do predĺženia. V ňom sa domáci minútu aj štyridsať sekúnd bránili v trojici, no inkasovať mohli iba z hokejky Hodgsona, keď úradovala vyrážačka Skapskiho. Pri vyrovnanom počte síl na ľade pohrozil už i Zvolen, Obdržálek z pravej strany mieril do žŕdky. Presilovku si napokon zahral aj líder Tipsport ligy a využil ju. Handlovský vypálil spoza kruhov a prestrelil Zalivina, čím zariadil 50 sekúnd pred vypršaním extra času dva body pre svoj tím.