Mesto Zvolen chce skvalitniť kultúrny život, diskusia s organizátormi splnila cieľ

V meste pod Pustým hradom je konečne väčšia snaha o rozvinutie kultúrneho života a podujatí.

18. jan 2019 o 13:03 Stanislav Černák

ZVOLEN. Nedá sa povedať, že by bol Zvolen mestom duchov, ako prevláda názor medzi obyvateľmi, alebo, že by sa u nás nič nedialo. Niektoré akcie organizuje samotné mesto, iné profesionálne spoločnosti.

Pravdou však je, že Zvolenčania v mnohých prípadoch za kvalitnou kultúrou a zábavou radšej vycestujú do iných miest. Samozrejme, česť výnimkám. Máme tu mnoho kvalitných podujatí, za všetky môžeme spomenúť Víkend atraktívneho divadla, svoju tradíciu začal písať napríklad Festival na zámku, Country záhrada či Culturebox.

Mesto Zvolen chce skvalitniť kultúrny život pod Pustým hradom a rozhodlo sa usporiadať stretnutie s profesionálnymi organizátormi kultúrnych podujatí, ale dalo priestor aj širšej verejnosti na ich podnety, nápady, či kritiku.

Diskusia splnila svoj cieľ

„Stretnutie s profesionálnymi promotérmi a organizátormi bolo užitočné a príjemné. Prišla väčšina organizácii, ktorá vo Zvolene podujatia organizuje a väčšina z nich už s mestom spolupracuje. V podstate to splnilo cieľ, vzájomne sa informovať, čo tento rok jednotlivé organizácie pripravujú a vzájomne sa zosieťova, aby si mohli aj v budúcnosti pomôcť,“ prezradila Eva Hapčová, referentka mesta pre styk s verejnosťou.

Hapčová vysvetľuje ďalej prečo považuje stretnutie za užitočné. „Vznikla napríklad taká situácia, že jedna organizácia plánuje v máji veľkú konferenciu a druhú na mieste oslovila s požiadavkou o priestor. To, čo by mesto mohlo robiť pre kultúru, je vytvárať platformu a pôdu pre vzájomnú komunikáciu. A to sa podarilo. Vďaka tomu už aj existujúce podujatia môžu kvalitatívne rásť. V takom malom meste akým je Zvolen, by sa všetci organizátori mohli poznať a spolupracovať.“

Očakávala sa väčšia účasť verejnosti

V druhej časti programu sa stretla širšia verejnosť, ktorá sa zaujíma o kultúrne dianie v meste. Viacerí prispeli do diskusie nápadmi a návrhmi, čo zlepšiť a akým spôsobom.