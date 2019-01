Keď sa album podarí. Zvolenčania Reconcern zaradení do hlasovania o prestížne Rádiohlavy

Zvolenská hudobná skupina Reconcern sa uchádza o priazeň fanúšikov v prvom kole prestížnych cien Rádiohlavy v kategórii Debut roka.

17. jan 2019 o 11:08 Stanislav Černák

ZVOLEN. V máji 2018 sa dostal medzi fanúšikov kvalitnej hudby prvý štúdiový album zvolenskej skupiny Reconcern, ktorý štvorica hudobníkov nazvala Time-Lapse Fusion.

Chalani naň zmestili 11 inštrumentálnych piesní, ktoré sú pre náročnejšieho poslucháča. Ide o zmes viacerých štýlov, skupina označuje svoju hudbu žánrovou škatuľkou instrumental fusion metal.

Albumovú novinku si vydali na vlastné náklady a zatiaľ len v okolí Zvolena odohrali niekoľko vydarených koncertov.

Aj keď ide iba o prvú štúdiovku skupiny Reconcern, pôsobia v nej ostrieľaní muzikanti. Rajo Pethe: gitara, Jaro Vojtek: basgitara, Milan Jančovič: bicie, Miloš Fábry: klávesy. Album Time-Laps Fusion s nimi nahral aj hosťujúci Martin Ryboš (flauta), ktorý sa v aktuálnom čase javí už ako stály člen tohto zoskupenia.

A práve debutový album spôsobil na slovenskej hudobnej scéne poriadny vietor. Vyšlo naň pár skvelých recenzií, kapela zaznamenala výborné ohlasy u fanúšikov a to nielen z metalovej scény. Tento album neunikol ani pozornosti Rádia_FM, ktoré je vyhlasovateľom prestížnych cien Radio_Head_Awards, alebo ak chcete po slovensky – Rádiohlavy. Time-Lapse Fusion bol zaradený v kategórii Debut roka, kde sa spolu s ďalšími 24 albumami budú uchádzať o hlasy hudobných fanúšikov.

Hudobníci ostali milo prekvapení

Zaradenie v kategórii Debut roka je prekvapením aj pre samotných muzikantov. „Určite sme veľmi príjemne potešení pozitívnymi ohlasmi na náš debut. Každého muzikanta zahreje pri srdci, keď sa o jeho kapele pekne píše. No, sme priam až zaskočení, že sme sa boli zaradení do prvého kola na Debut roka v Rádiohlavách. Ďakujeme kompetentným, že si vypočuli náš album a posunuli našu muziku do širšej pozornosti,“ potešil sa basgitarista Jaroslav Vojtek.

Čo to znamená pre skupinu Reconcern, že sa uchádza o cenu v prestížnej slovenskej hudobnej ankete?

„Zatiaľ netušíme, čo toto všetko pre nás znamená, ale tešíme sa z toho,“ povedal Vojtek so smiechom a pokračoval už vážnejšie: „Nie je ľahké, aby neznáma kapela oslovila náročného slovenského poslucháča, ešte k tomu inštrumentálnou hudbou, ktorá možno ani nie je stráviteľná na prvé počutie. Možno je toto tá správna príležitosť, aby nás spoznalo viac fanúšikov a my sme pre nich odohrali viac koncertov.“

Hlasovanie fanúšikov

O úspechu a neúspechu jednotlivej nahrávky rozhodujú v prvom kole fanúšikovia prostredníctvom hlasovania webu radiohlavy.sk. Hlasovať pre zvolenskú skupinu alebo svoju obľúbenú kapelu budú môcť do 10. februára.

Reconcern sa majú šancu dostať so svojim kvalitným počinom medzi nominovaných do druhého kola, ale k tomu im už musia pomôcť samotní fanúšikovia.

„Pozeráme sa však na to úplne triezvo. Čo si budeme nahovárať, víťazi z nás asi nebudú,“ pousmial sa basgitarista zvolenskej kapely. A so skromnosťou a vďačnosťou dodal: „Pre nás je úspechom už samotné zaradenie do tejto súťaže. Ale aj tak ďakujeme všetkým, ktorí nám dali, alebo ešte len dajú svoj hlas.“