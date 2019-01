Detva inkasovala doma 7 gólov od Budapešti

Budapešť uspela v Detve vďaka dobre zvládnutej druhej tretine.

15. jan 2019 o 21:08

HC 07 Detva - MAC Budapešť 3:7 (3:3, 0:3, 0:1)

Góly: 13. Golian (Murček), 16. Tibenský (Hraško), 19. Hodgson (Gachulinec) – 7. Langkow (Orban, Bodó), 14. Langkow (Dansereau, Klempa), 18. Brown (Garát, Klempa), 26. Bodó (Orban), 33. Brown (Klempa), 36. Klempa (Dansereau, Brown), 49. Klempa (Brown). Rozhodovali: Stano, Müllner - Stanzel, Šefčík, vylúčení: 8:8, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1, 265 divákov

Detva: Zalivin (36. Petrík) – Mar. Chovan, Golian, Sládok, Hraško, F. Fekiač, Gachulinec, Jendroľ, Šimon – Ščurko, Murček, Žilka – Hodgson, V. Fekiač, Mat. Chovan – Tibenský, Gašpar, Král – M. Surový, Valent

Budapešť: Bálizs – Pozsgai, Macaulay, Negrin, Dudás, Garát, Burt, Vokla, Szabad – Orban, Langkow, Bodó – Klempa, Brown, Dansereau – Odnoga, Nagy, Terbócs – Pápa, Majoross, Szigeti

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Tretie čisté konto Tomeka a gól Handlovského rozhodli o výhre HKM nad Nitrou

Do zápasu vstúpili aktívnejšie hostia, ale prvú gólovú príležitosť mali na hokejke domáci, keď sa Tibenskému odrazil puk od korčule, ale pozorného Bálizsa neprekvapil. Aj Fekiačova delovka z pravej strany skončila opäť v lapačke Bálizsa. V 6. minúte boli Detvania oslabení po faule Martina Chovana a hostia to okamžite využili, keď sa Langkowi podarilo strelou pomedzi betóny Zalivina rozvlniť sieť v polovici 7. minúty. V 10. minúte mal veľkú príležitosť Pápa, ktorý pálil priamo spred Zalivina, ale puk v bránke neskončil. V 13. minúte sa domáci dostali do útočného pásma, Murček prihrávkou našiel Goliana a ten vyrovnal na 1:1. Hostia už o minútu neskôr opäť viedli, keď Langkow druhýkrát prestrelil Zalivina. V 16. minúte Bálizs stratil v zákroku hokejku, puk prešiel cez bránkovisko k Tibenskému a bolo opäť vyrovnané. V 18. minúte Brown exhibične obkorčuľoval detviansku bránku popri ľavej žrdi a strelil tretí gól Budapešti. V 19. minúte pred bránkou tečoval Hodgson strelu Gachulinca a vyrovnal stav divokej prvej tretiny na 3:3.

Druhá bola poznačená množstvom vylúčení. Už po 30. sekundách išiel na trestnú Bodó, ale Detvania výhodu nevyužili. Ďalšiu im ponúkol faulom Klempa, ale o necelých 30 sekúnd sa k nemu pridal domáci Martin Chovan a sily na ľade sa vyrovnali. Veľkú príležitosť prekonať Bálizsa mal na hokejke Tibenský, keď nikým nebránený namieril vedľa bránky Budapešti. V 26. minúte hostia využili Zalivinov pohyb a do takmer prázdnej bránky zvýšil na 3:4 Bodó. Obrovskú príležitosť v druhej polovici tretiny mal na hokejke Dudás, keď sa ocitol sám pred bránkou Zalivina, ale jeho strela skončila na zadnom plexiskle. Hostia dokázali využiť presilovú hru pri vylúčení Surového a Brown zvýšil už na 3:5. V 36. minúte domácej obrane unikol Brown, potiahol si puk po pravej strane a presnou prihrávkou našiel Klempu, ktorý z prvej vymietol ľavý horný roh bránky Detvy, čím zvýšil už na 3:6 a vyhnal Zalivina.

Do poslednej tretiny vstúpili hostia aktívnejšie, keď hneď v úvode ohrozil Petríka prudkou strelou Orban. Príležitosť na zníženie nepriaznivého výsledku mal Sládok, ktorého strela skončila v lapačke Bálizsa. V 47. minúte poskytol Pápa faulom súperom početnú výhodu, ktorú nevyužili, ale naopak inkasovali, keď Klempa unikol domácej obrane, dostal sa do nájazdu a vymietol ľavý horný roh bránky, čím zvýšil na 3:7. V 59. minúte nebezpečne vystrelil od modrej čiary Frederik Fekiač, ale trafil len zadné plexisklo. Hostia si výsledok do konca pohodlne ustrážili a tešili sa z dôležitého víťazstva.

Hlasy trénerov

Josef Turek, tréner Detvy: „Prvá tretina sa skončila 3:3, dostali sme lacné góly, ale vždy sme sa vedeli vrátiť do zápasu. Druhá tretina rozhodla, z našej strany bola veľmi slabá, bolo tam časté vylučovanie a to rozhodlo o celom výsledku. Hrali sme tam veľmi zle a preto sme prehrali. V poslednej časti sme sa ešte chceli vrátiť do zápasu, začali sme dobre korčuľovať, dobre sme sa pohybovali, ale nevyjadrili sme to strelecky.“

Majoross Gergely, tréner MAC Budapešť: „Som veľmi rád, že sme dnes vyhrali, mali sme dobrú obranu, ale v prvej tretine sme robili chyby. Hovorili sme chlapcom, že súper má nebezpečné protiútoky a majú šikovných hokejistov, ktorí to vedia premieňať. V druhej tretine sme sa zlepšili, dokázali sme si vytvoriť náskok, hrali sme dobre, boli sme viac efektívnejší a preto sme vyhrali.“