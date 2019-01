Detva stratila body v závere. Tréner Turek: To sa nám nesmie stávať

V deväťgólovej prestrelke Detvu môže mrzieť, že nedotiahla zápas do predĺženia.

13. jan 2019

HK Dukla Trenčín - HC 07 Detva 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)

Góly: 22. Sojčík (Radivojevič, Mikula), 39. Varga (Sádecký, Cebák), 40. Sádecký (Bartovič), 59. Radivojevič (Bokroš, Bartovič), 59. Bartovič (Frühauf) - 8. Murček (Ščurko), 11. Murček (Puliš), 34. Hodgson (Sládok), 42. Král (Tibenský, Gašpar), vylúčení na 2 min.: 6:6, navyše Sládok 10 min OT nešportové správanie, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jonák, Soós – Synek, Pálkövi, 2269 divákov.

Trenčín: Šimko – Frühauf, Rýgl, Bokroš, Cebák, Bohunický, Gula, Husár – Radivojevič, Sojčík, Hecl – Obuchov, Ölvecký, Bartovič – Sádecký, Dlouhý, Varga – Mikula, Švec, Hudec – J. Pardavý ml.

Detva: Zalivin – Golian, Martin Chovan, Hraško, Sládok, Gachulinec, F. Fekiač, Šimon, Jendroľ – Puliš, Murček, Ščurko – Žilka, V. Fekiač, Hodgson – Král, Gašpar, Tibenský – Matúš Chovan, Valent, Surový

Úvod zápasu priniesol sotva priemerný tipsportligový hokej. Do vedenia sa dostali v 8. min hostia, ktorý využili svoju prvú presilovú hru, keď strieľanú prihrávku Ščurka umne medzi Šimkove betóny tečoval Murček. DOmáci mohli o chvíľu vyrovnať, ale zakončenie Sojčíka nemalo presnosť a Radivojevič vystrelil do stredu bránky. Na druhej stane opäť udreli hostia, keď v 11. min po brejku zvýšil Murček vedenie Detvy na 2:0. Hostia o minútu mohli viesť už gtrojgólovým rozdielom, ale Žilka ani na dvakrát nedokázal dostať puk do trenčianskej bránky.

Trenčania sa späť do zápasu dostali na začiatku druhej tretiny. Dohrávanú presilovú hru z prvej časti domáci ešte nevyužili, no pri nasledujúcom vylúčení kapitána Detvy Sládka znížili na 1:2, keď Radivojevičov nepresný pokus sa od zadného mantinelu odrazil pred Sojčíka, ktorý už nemal problém dopraviť puk do siete. Vyrovnať mohol v oslabení Dlouhý, ale pri blafáku na Zalivina až príliš podvihol puk. Na opačnej strane F. Fekiač netrafil odkrytú bránku Dukly. V 34. minúte sa Detvanci opäť dostali do dvojgólového vedenia, keď Hodgsonova strela po ľade prepadla Šimkovi pomedzi chrániče. V závere druhej tretiny sa hral hokej zo strany na stranu. Domácim sa napokon podarilo znížiť, keď Varga strelou spoza obrancu prekonal Zalivina. Z domácej strany to však v druhej časti hry nebolo všetko. Sádecký dostal puk do jazdy, blafákom si vychutnal gólmana hostí a vyrovnal.

Na začiatku tretej tretiny sa hostia opäť dostali do vedenia, keď prečíslenie využil Král. V 48. minúte mohlo byť s nádejami Trenčína ešte horšie. Po zlej prihrávke sa sám na Šimka rútil Puliš, ale jeho pokus po ľade nebol úspešný. Domáci sa v závere odhodlali k hre bez brankára, čo sa im vyplatilo. Po strele od modrej čiary sa dobre zorientoval Radivojevič a puk zblízka dorazil za bránkovú čiaru. V dramatickom závere minútu pred koncom zostal nepokrytý pred bránkoviskom Bartovič a zadovkou zabezpečil Trenčínu víťazstvo.

Hlasy trénerov

Ján Pardavý st., asistent trénera Trenčína: „Asi by sme boli spokojní aj s dvoma bodmi. Podarilo sa nám veľkou vôľou zápas zvládnuť. Nehrali sme zle. Mali sme šance, ale dostali sme po chybách góly. Na hráčoch bolo vidieť, že chcením a bojovnosťou môžu zápas zvrátiť. Striedačka napriek vývoju verila. Charakterom a bojovnosťou sme zápas zvládli. Za víťazstvo sme veľmi radi.“

Josef Turek, tréner Detvy: „Zápas sme začali výborne. V prvej tretine sme boli lepší. V druhej sme dokázali znova súperovi odskočiť, no rozhodli dva zlepené góly Dukly. V poslednej tretine sme sa vrátili k hre z prvej. Držali sme vedenie až do záveru. Nezvládli sme powerplay súpera. Už sme mali zápas dotiahnuť do predĺženia. Zápas sme stratili behom minúty, čo sa nám nesmie stávať.“