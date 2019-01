Detva nestačila na aktuálneho lídra z Banskej Bystrice

Víťaznú sériu podpolianskych hokejistov zastavil v malom derby úradujúci majster.

11. jan 2019 o 20:59 TASR

HC 07 Detva - HC'05 iClinic Banská Bystrica 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Góly: 5. Hraško – 19. Faille (Asselin), 32. Koper (Higgs, Bartánus), 37. Marshall, 47. Asselin (Selleck). Rozhodovali: Stano, Rencz (Maď.), Gegáň, Muzsik (Maď.), vylúčení: 9:10 na 2 min, navyše: Sloboda 10 minút za vrazenie na mantinel, Kabáč (obaja Banská Bystrica) 2+10 za bitku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

Detva: Zalivin – Mart. Chovan, Betker, Sládok, Hraško, F. Fekiač, Gachulinec, Jendroľ, Golian – Sčurko, Murček, Puliš – Hodgson, V. Fekiač, Žilka – Tibenský, Gašpar, Král – M. Surový, Valent, Mat. Chovan

B. Bystrica: Williams – Southorn, Marshall, Mihalik, Sloboda, Ďatelinka, Kubka, Biro, Lunter – Selleck, Faillé, Asselin – Bartánus, Higgs, Koper – Gabor, Češík, Róth – Török, Giertl, Kabáč

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Brankár Riečický zamieril z Detvy do prvoligového Martina

Do zápasu aktívnejšie vstúpili hostia, čo sa prejavilo aj väčšou agresivitou v osobných súbojoch. Prvú príležitosť dostať sa do vedenia ponúkol Detve Sloboda, ktorý za faul navyše dostal aj osobný trest. Detvania dlho neváhali a okamžite početnú výhodu využili, keď sa v 5. minúte podarilo Hraškovi prudkou strelou od modrej čiary prekonať Williamsa. "Barani" boli v osobných súbojoch čoraz agresívnejší a získavali prevahu. V 6. minúte fauloval Ďatelinka, no Detvania sa v druhej presilovke nedokázali presadiť. V 11. minúte mal vyrovnanie na hokejke Češík, ktorý nastrelil puk priamo pred Zalivina, ale skončil prikrytý pod jeho lapačkou. V druhej polovici tretiny daroval Gašpar "baranom" presilovú hru a o minútu neskôr sa k nemu pridal aj Žilka. Hostia však túto výhodu nedokázali premeniť na vyrovnávajúci gól. V závere tretiny fauloval V. Fekiač a Bystričania potrebovali na vyrovnanie len 27 sekúnd. Z pravej strany si nakorčuľoval Faille a strelou ponad rameno Zalivina vyrovnal na 1:1.

V úvode druhej tretiny mali Detvania početnú výhodu po chybe bystrickej lavičky. Prvá formácia Detvy mohla v presilovke skórovať, no výborný zákrok Williamsa im v tom zabránil. Oba tímy mali na hokejkách veľa dobrých príležitostí a hra bola mimoriadne vyrovnaná. V 32. minúte si "barani" utvorili tlak pred Zalivinom a Koper poslal lobom svoj tím do vedenia. Hra bola poznačená čoraz väčšou nervozitou a hromadiacimi sa šarvátkami. Po pästnej výmene názorov dostali tresty Sládok s Češíkom a pokračovalo sa v hre 4 na 4. V 37. minúte Detva inkasovala z hokejky Marshalla, ktorý prešiel celým bránkoviskom a okolo ležiaceho Zalivina zvýšil na 3:1 pre Banskú Bystricu. V posledných minútach druhej tretiny sa Detvanom naskytla príležitosť znížiť po faule Kubku, no početnú výhodu do konca tretiny nevyužili.

V 43. minúte sa ocitol v obrovskej príležitosti Žilka, ale nebránený zblízka netrafil bystrickú bránku. "Barani" dobre bránili a domácich nepúšťali do útočného pásma. V prvej polovici tretiny Bystričania dostali Detvu pod výrazný tlak, ktorý dokázali využiť v 47. minúte. Po prihrávke Sellecka zvýšil na 4:1 pre Banskú Bystricu Asselin, čím definitívne spečatil víťazstvo hostí.