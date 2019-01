Športový sumár roka 2018 v našom regióne

Šport v našom regióne zažil v uplynulých 12 mesiacoch viacero pozoruhodných úspechov, no prišli aj pády a sklamania.

10. jan 2019 o 10:47 Stanislav Černák

(Zdroj: koláž MY)

Aký bol športový rok 2018 v našom regióne? Jednoznačne pestrý. V nasledujúcich riadkoch vám prinesieme sumár toho najzaujímavejšieho, čo sa vo Zvolene a okolí udialo.

Pochopiteľne, aj u nás sú najpopulárnejšími športmi hokej a futbal.

HKM Zvolen stroskotal v semifinále

V prvej polovici roka vrcholil tipsportligový ročník 2017/2018, kde mal HKM Zvolen najvyššie ambície a výborne rozohranú vyraďovaciu časť. Avšak v semifinále Zvolenčania nestačili na Duklu Trenčín, s ktorou napokon prehrali 4:2 na zápasy.

HKM Zvolen tak čaká na úspech v podobe medaily od majstrovskej sezóny 2012/2013. Je to škoda, že Zvolen neprešiel cez Trenčín, mohli sme sa dožiť finálovej série proti odvekému rivalovi z Banskej Bystrice. Snáď nabudúce.

Sezóna 2017/2018 bola premiérovou medzi slovenskou hokejovou elitou pre klub HC 07 Detva. Väčšinu sezóny Podpoľanci platili nováčikovskú daň, čo je ale najpodstatnejšie tipsportligovú príslušnosť zachránili.

Futbalisti zostúpili do tretej ligy

Prvá časť roka 2018 zarmútila priaznivcov futbalu, obzvlášť toho zvolenského. Počas zimnej prestávky nastali pohyby v kádri, odišli opory (najviac zarezenoval odchod brankára Tomáša Jenča do susedného Pohronia, kde počas celého roka predvádzal fantastické výkony) a nasledovala katastrofálna jar v podaní hráčov MFK Zvolen.

To malo za následok jediné, vypadnutie z druhej najvyššej slovenskej súťaže do regionálnej tretej ligy. Naopak, radovať sa mohli fanúšikovia v Bzovíku, ktorý sa stal oblastným majstrom a zabezpečil si účasť v piatej lige skupine C.

Najväčším favoritom na postup z I. triedy bol tím Hontianskych Nemiec, ktorým sa to nepodarilo a tak v tejto obci zavládol smútok.

Sumár ďalších dôležitých udalostí

Samozrejme, nebolo to len o najpopulárnejších športoch. Vo februári sa stal talentovaný Samuel Melaga dvojnásobným slovenským šampiónom v tenise. V tomto prehľade nesmie chýbať ani úspech Timey Trajteľovej, ktorá v Dominikánskej republike z kraja roka vybojovala zlato medzi bikini fitneskami.