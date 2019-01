Detva vyrovnala až v závere, napokon zdolala Miškovec po nájazdoch

V novom roku 2019 hokejisti spod Poľany ešte neprehrali.

8. jan 2019 o 21:11 TASR

HC 07 Detva - DVTK Jegesmedvék Miškovec 2:1 po sn (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 60. Hodgson (Mar. Chovan, Betker), rozh. nájazd: Valent - 53. Kulmala (Galanisz, Pance). Rozhodovali: Jonák, Goga - Rojík, D. Konc ml., vylúčení: 3:6 na 2 min, navyše: Slovák 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 334 divákov.

HC 07 Detva: Zalivin – Betker, Mar. Chovan, Hraško, Jendroľ, Gachulinec, F. Fekiač, Šimon - Puliš, Murček, Ščurko – Žilka, V. Fekiač, Hodgson – Král, Gašpar, Tibenský – Mat. Chovan, Valent, M. Surový

DVTK Miškovec: Vay – Kiss, Crawford, T. Slovák, Szirányi, Milam, Göz, Láda – Kulmala, Miskolczi, Pance – Magosi, Louiseau, Harrison – Somogyi, Galanisz, Vojtkó

V prvej tretine sa hral vyrovnaný hokej bez väčších príležitostí na oboch stranách. Hostia viackrát dokázali dostať Detvu pod tlak, ale bez gólového efektu. Najväčšiu príležitosť otvoriť skóre mali hokejisti Miškovca, ktorí si zahrali presilovú hru po faule Valenta. V nej ale Pance, Somogyi, ani Loiseau nedokázali prestreliť dobre chytajúceho Zalivina. Tridsať sekúnd pred koncom tretiny fauloval hosťujúci Crawford, ale Detva do konca tretiny nedokázala početnú výhodu premeniť na úvodný gól.

Druhá časť pokračovala dohrávanou presilovou hrou domácich, ale úvodný gól nepriniesla. Detvania nevyužili ani vylúčenie kapitána Miškovca Magosiho v 26. minúte a bezgólová dráma tak pokračovala ďalej. V závere sa domáca obrana dopustila viacerých chýb, po ktorých zachránil výborný brankár Zalivin. V poslednej minúte mali gól na hokejke hostia, ale Harrison ani Magosi sa nedokázali presadiť.

Najväčšiu príležitosť na strelenie gólu mala Detva v 46. minúte, keď sa na trestnú lavicu postupne posadili Milam a Harrison. Domáci si v nej vypracovali len jednu príležitosť. Bez prípravy vystrelil Hodgson a puk zastavila až pravá žŕdka Vayovej bránky. V 53. minúte oslabil svoj tím F. Fekiač a hostia využili presilovku už po 16 sekundách. Od modrej čiary napriahol Kulmala a puk skončil až za chrbtom Zalivina. Vzápätí sa domáci dopustili ďalšieho faulu, ale Miškovec gól nepridal. Puliš sa v oslabení dostal do úniku, ale pozorná obrana mu nedovolila ohroziť brankára Vaya. V závere si domáci zahrali presilovku o dvoch hráčov. Zalivin ostal na striedačke a Detva poslala na ľad to najlepšie, čo mala. 39 sekúnd pred koncom sa dostal k puku domáci Hodgson a zblízka vyrovnal na 1:1, čím poslal zápas do predĺženia.

Predĺženie gól neprinieslo a zápas putoval až do samostatných nájazdov. Rozhodujúci premenil v 12. sérii aj s drobným zaváhaním Peter Valent.