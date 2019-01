O chudobnej výhre HKM rozhodol 33 sekúnd pred koncom Špirko

Zvolenčanov potešilo aj čisté konto gólmana Tomeka.

8. jan 2019 o 20:52 TASR

HKM Zvolen – HC Mikron Nové Zámky 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Gól: 60. Špirko (Kytnár, Vandane). Rozhodovali: M. Korba (SR), Soós (Maď.) – Jobbágy (SR), Kis-Király (Maď). Vylúčení na 2 min: 4:6, vyššie tresty: Michal Chovan (Zvolen) – 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 928 divákov.

Zvolen: Tomek – Pöyhönen, Fraser, Pufahl, Ulrych, Vandane, Zeleňák, Růžička – Vandas, Kytnár, Handlovský – Kelemen, Michal Chovan, Obdržálek – Mitchell, Špirko, Petráš – Halama, Holovič, Andrisík

N. Zámky: Kristín – Andersons, Kudla, Dundáček, Zaťko, Novák, Ordzovenský, Henderson, Hatala – Rogoň, Hruška, Štrauch – H. Ručkay, Zbořil, J. Jurík – Pospíšil, Šimun, Bajtek – Jakúbek, Fábry, Ondrušek

Prečítajte si tiež: Brankár Ševela ukončil aktívnu kariéru, pôsobiť bude vo Zvolene pri mládeži

Domácich postihla maródka, ktorá vyradila brankára Skapského, obrancu Drgoňa, či útočníka Šišovského, pričom predchádzajúci zápas s Popradom nedohral ani ďalší útočník Zuzin. Do bránky teda nastúpil Tomek, hostia však dali tiež prednosť dvojke medzi žrďami, Košarišťana nahradil Kristín, inak odchovanec práve zvolenského hokeja. Duel sa začal pre meškanie rozhodcov o pätnásť minút neskôr a v prvej tretine boli naň viac nabudení "bryndziari". Nové Zámky sa prevažne bránili. V štvrtej minúte to vyskúšal blafákom Vandas, ale radosť mu prekazil Fábry, ktorý natlačil Kytnára do bránky, tá sa posunula a bolo po šanci. Následnú presilovku Zvolen nevyužil, veľkú šancu mal Mitchell, no zoči – voči Kristínovi neuspel. Úspešná nebola ani druhá presilovka domácich, iba po nej to vyskúšal z prvej Vandas. Hokejisti z juhozápadu Slovenska hrozili až v tlaku v záverečnej minúte tohto dejstva, za zmienku stál nebezpečnejší teč Hrušku.

V druhej tretine sa dlho nič nedialo. Zvolenčania v tretej presilovke síce často strieľali, ale nevyslali nebezpečné puky. Už pri plnom počte síl na ľade sa osmelili aj hostia. Jakúbek dobre preveril Tomeka, na opačnej strane voľný Špirko po kombinačnej akcii prestrelil bránku a v dvoch príležitostiach neuspel pred Kristínom ani Obrdžálek. Ďalšie minúty však prekvapivo patrili Novozámčanom. Tí najprv pohrozili z protiútoku po prihrávke Hrušku, no gólman HKM zasahoval perfektne hokejkou pred úplne voľným Rogoňom. Vychytal neskôr i Juríka, ktorý sa pekne dostal ku koncovke v medzikruží, neuspel ani Štrauch z pravého kruhu a znovu Jurík, tentoraz nebezpečnou strelou z uhla. Domáci na príležitosti súpera zareagovali až tesne pred prestávkou. Obdržálek z ľavej strany mieril do žŕdky, puk sa následne dostal k voľnému Kelemenovi, ale nesadol mu dobre na hokejku, takže netrafil odkrytú svätyňu Kristína.

V tretej tretine necelá tisícka divákov sledovala nemastný – neslaný hokej. Prakticky bez vyložených šancí. Útoky sa striedali síce na oboch stranách, ale chýbalo efektívnejšie zakončenie. Ku gólu mohli mať blízko Nové Zámky, črtala sa im presilovka o dvoch hráčov v trvaní 50 sekúnd, no po prehratom buly fauloval Zbořil a bolo po dobrej možnosti. V 56. minúte fauloval Kudla produktívneho Chovana, no nepískalo sa. Zvolenčan oplácal a oslabil tím, navyše vyfasoval aj osobný trest. Hostia však presilovku nevyužili a po faule ich obrancu Nováka a následne vysokej hokejke Hrušku ponúkli dvojnásobnú početnú možnosť v samom závere hráčom spod Pustého hradu. Tí ju aj využili, keď Špirko 33 sekúnd pred koncom z vrchnej časti kruhu prestrelil Kristína, ktorému clonil Vandas, a postaral sa tak o vydreté chudobné víťazstvo 1:0.