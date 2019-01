Brankár Ševela ukončil aktívnu kariéru, pôsobiť bude vo Zvolene pri mládeži

Odchovanec HKM Zvolen, skúsený brankár Peter Ševela ml., prichádza do materského klubu. Nebude však strážiť bránku...

7. jan 2019 o 17:44 Stanislav Černák

ZVOLEN. Vedenie HKM Zvolen sa dohodlo na spolupráci s 35-ročným rodákom z Martina Petrom Ševelom ml., informovala o tom oficiálna klubová stránka.

Ševela obliekal dres Zvolena od roku 1999, zachytal si aj v prvej majstrovskej sezóne HKM v ročníku 2000/2001. Naposledy pôsobil v maďarskej lige v Dunajvároši, kde v prebiehajúcej sezóne odchytal 17 zápasov. Viac ich už nepridá.

„Oslovil ma pred časom Lukáš Jurík s tým, že vo Zvolene hľadajú trénera brankárov pre mládež, ktorý by mal pomáhať Danielovi Makónimu. Bol som stále na vážkach, či mám ešte chytať, alebo kariéru ukončiť. Zranenie ale túto dilemu vyriešilo za mňa. Ako aktívny hráč som skončil a predo mnou je teraz nová výzva, na ktorú sa teším. Dohodnutý som do konca sezóny s tým, že potom sa so športovým riaditeľom mládeže budeme rozprávať o ďalšej možnej spolupráci,“ prezradil dnes už bývalý hokejový brankár.

Ševela, ktorý má aj maďarské občianstvo, bude mať na starosti mládežníkov.

„Na starosti mám chlapcov od vekovo najmladších až po deviatakov. Denne to vychádza tak na tri tréningy na ľade, vždy s inou vekovou kategóriou. Tým to ale nekončí, s chlapcami budem pracovať aj na špecializovaných tréningoch na suchu, kde budeme rozvíjať rýchlosť, reakcie a flexibilitu. Chcel by som u mladých brankárov vypestovať správne návyky, zdokonaľovať techniku chytania a starať sa o ich komplexný výkonnostný rast. Som pripravený sa čo najviac naučiť od skúseného trénera Dana Makóniho, zároveň chlapcom odovzdať svoje skúsenosti. Používať budeme moderné tréningové metódy, videoanalýzu tréningu brankárov nevynímajúc,“ vysvetlil obšírne svoju nadchádzajúcu pracovnú činnosť.