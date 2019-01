Zvolenčania mali zápas pevne v rukách, Popradu nedovolili skórovať

Aj druhý novoročný zápas HKM Zvolen vyhral. Dvoma gólmi sa blysol Handlovský, čistým kontom Skapski.

6. jan 2019 o 19:34 TASR

HKM Zvolen - HK Poprad 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Góly: 28. Michal Chovan (Obdržálek), 31. Handlovský (Vandas), 46. Špirko (Šišovský, Mitchell), 50. Handlovský (Vandas). Rozhodovali D. Konc st., Štefík – Tvrdoň, Výleta, vylúčení 3:2, presilovky 0:0, v oslabení 0:0, zmeny: 50. Nechvátal za Vošvrdu, 1518 divákov.

HKM Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Drgoň, Ulrych, Vandane, Zeleňák, Růžička – Vandas, Kytnár, Handlovský – Zuzin, Michal Chovan, Obdržálek – Mitchell, Špirko, Šišovský – P. Halama, S. Petráš, Andrisík

HK Poprad: Vošvrda (50. Nechvátal) – Petran, D. Brejčák, Fabian, Erving, Ťavoda, Brincko, Česánek – Bondra, Mlynarovič, P. Svitana – Abdul, Zagrapan, Takáč – Belluš, Paukovček, Lichanec – Koyš, Heizer, Kundrík

Vo vyrovnanej tabuľke mohli Zvolenčania v prípade víťazstva výrazne poskočiť z 5. miesta a dostať sa aj pred tretí Poprad. Očakával sa podobný priebeh ako v troch predchádzajúcich vzájomných zápasoch, v ktorých vždy zvíťazili "kamzíci", či už o jeden gól, v predĺžení, alebo po samostatných nájazdoch. Popradu sa vonku zvykne dariť, čo ukázal aj pri šiestich víťazstvách v predošlých kolách, možno aj preto domáci spočiatku s maximálnym úsilím pritlačili a zamkli súpera. Potom sa hra otočili a prvú väčšiu príležitosť spálil v 7. min hosťujúci Mlynarovič. V 14. min trafil Handlovský bombou od modrej hornú žŕdku popradskej bránky a hostia so šťastím prežili ďalší chvíľkový tlak Zvolenčanov. Tí sa snažili dohrávať súboje a na zdravú agresivitu Petráša doplatil Koyš. V 17. min si so strelou Kytnára brankár Vošvrda poradil a vystrašila ho so zvukom klaksónu aj ďalšia strela úplne voľného Handlovského do žŕdky.

V druhej tretine mohol otvoriť skóre Petráš, no bránku zblízka netrafil. Až v 28. min ukázal Chovan, ako sa strieľajú góly, neunáhlil sa, no v správnom momente cez hráča presne namieril popod lapačku Vošvrdu do siete. V 31. min voľný Handlovský príklepom z medzikružia pridal ďalší gól a ak by Petráš mieril v 37. min presnejšie, Popradčanom by sa dýchalo už veľmi zle. Aj preto zabrali a Zagrapanovi v 38. min a onedlho Takáčovi v oslabení chýbalo len veľmi málo, aby nepriaznivý stav zmiernili.

Tretia tretina bola v znamení úsilia "kamzíkov" streliť čo najskôr kontaktný gól, no schladil ich v 46. min Špirko, ktorý sa pretlačil z ostrého uhla až pred bránku a po dokonalej kľučke na brankára zasunul puk popri betóne do siete. Víťazné dielo vydareného bojovného zápasu dokonal v 50. min Handlovský a po pomerne lacnom góle znovu popri lapačke sa nechal brankár Vošvrda vystriedať.

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Podali sme veľmi dobrý výkon, hrali sme tak, ako sme si zaumienili, napádali sme, agresívne dohrávali súboje a z toho pramenili aj naše šance. Súpera sme dostávali pod tlak, zvládli sme aj oslabenia. Naša sila bola aj v priamočiarosti a jednoduchosti, na tom budeme neustále stavať. S Popradom sme mali predtým nevýraznú bilanciu, no bolo to hlavne o smole, až teraz sme sa presadili. Dúfam, že sme už zažehnali menšiu krízu, aj naďalej sa sústredíme hlavne na zdokonaľovanie maličkostí.“

Roman Stantien, tréner Popradu: „Domáci boli lepší a my sme si víťazstvo nezaslúžili. Najväčší problém sme mali v slabšom dôraze a aj v zakončovaní. Už dlhšie sa nevieme v šanciach gólovo presadiť a keď bolo už 0:3 v náš neprospech, bolo v podstate po zápase. Nepomohli sme si ani v presilovkách, to nás neustále sprevádza. Keď nepremeníte šance a nedáte gól, nedá sa vyhrávať.“

Lukáš Handlovský, autor dvoch gólov Zvolena: „Začali sme tak, ako sme si predstavovali, boli sme aktívni, tlačili sa do bránkového priestoru. Súperovi sme veľa nedovolili, asi len v ich presilovke. Nastrelil som dve žŕdky, potom aj góly a zápas sme mali pevne v rukách.“

Samuel Takáč, útočník Popradu: „Mali sme síce dostatok sebavedomia, no inkasovaný gól nás nalomil a my sme sa splašili, začali sme hrať niečo úplne iné, na čo sme zvyknutí. Škoda, že som nestrelil aspoň jeden gól, aj ďalší mali príležitosti, určite by sme sa nakopli a viac súpera potrápili.“