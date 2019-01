Polícia púšťa cez Donovaly len vozidlá s reťazami

Meteorológovia varujú pred vetrom na horách.

2. jan 2019 o 11:30 TASR, SITA

Po tom, ako polícia ešte v utorok večer uzatvorila pre husté sneženie horský priechod

Donovaly pre kamióny, v stredu ráno ho uzavrela už aj pre osobnú dopravu. Prejazd je povolený len osobným motorovým vozidlám so snehovými reťazami, a to až do odvolania.

Ako TASR informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, od rána je uzatvorený pre nákladné vozidlá dlhšie ako desať metrov aj horský priechod Šturec.

Meteorológovia zároveň varujú pred vetrom na horách. Výstraha 2. stupňa platí pre okresy

Tvrdošín, Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad od 18.00 do štvrtka 3. januára do 12.00. V týchto okresoch sa na hrebeni Tatier a Nízkych Tatier

očakáva silný vietor, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h). „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav.