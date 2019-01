Podpolianske derby: Detva po prvýkrát v lige zdolala Zvolen

V predošlom vzájomnom zápase Detva prvýkrát proti rivalovi zo Zvolena bodovala. Tentoraz si pripísala body dva.

28. dec 2018 o 21:24 TASR

HC 07 Detva - HKM Zvolen 6:5 pp (2:2, 1:2, 2:1 - 1:0)

Góly: 4. Murček (Puliš, Hraško), 12. Murček (Ščurko, Betker), 30. Hodgson (Gachulinec, V. Fekiač), 33. Hraško (Žilka, V. Fekiač), 47. Ma. Chovan, 61. Puliš – 9. Mi. Chovan (Fraser, Roman), 18. Drgoň (Kytnár, Chovan), 34. Zuzin (Mi. Chovan), 51. Obdržálek (Drgoň), 56. Drgoň (Obdržálek), rozhodovali: Korba, Kalina - Tvrdoň, Výleta, vylúčení: 8:6 na 2 min., navyše Hraško (Zvolen) na 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.

Prečítajte si tiež: HKM Zvolen predstavil dresy, v ktorých nastúpi na Winter Classic

Úvodná tretina začala vyrovnanou hrou, ale prvú väčšiu gólovú príležitosť mali domáci. V 4. minúte Murček využil neprehľadnú situáciu pred bránou Zvolena a otvoril skóre stretnutia. V 8. minúte mohli Zvolenčania vyrovnať, keď Zalivina z ľavej strany prudkou strelou ohrozil Mitchell. V 9. minúte sa dostal k strele Michal Chovan a puk sa pomedzi betóny Zalivina pomaly dokotúľal až do brány. V 11. minúte sa Puliš so Zeleňákom za svoje fauly posadili na trestnú lavicu a v hre sa pokračovalo so štyrmi korčuliarmi na oboch stranách. Viac priestoru lepšie zužitkovali domáci. V 12. minúte sa po prihrávke Ščurka opäť podarilo osamotenému Murčekovi doraziť odrazený puk do brány Skapskiho a poslať svoj tím do vedenia 2:1. V závere tretiny ponúkol Ščurko svojim faulom Zvolenu výhodu presilovej hry. Tú hostia využili v 18. minúte. Drgoň vyslal tvrdú strelu od modrej čiary a rovnako ako pri prvom góle sa puk len so šťastím dokotúľal až za bránkovú čiaru. Do šatne tak oba tímy odchádzali za vyrovnaného stavu 2:2.

Druhá tretina priniesla veľmi vyrovnaný a bojovný hokej na oboch stranách, čo sa prejavilo aj vo viacerých tvrdých osobných súbojoch. Zvolen začal už v 47. sekunde presilovou hrou po faule Murčeka, ale Detvania sa bez väčších problémov ubránili. V 25. minúte mali domáci príležitosť strhnúť skóre na svoju stranu, keď im výhodu presilovej hry ponúkol faulom Obdržálek. Domáci sa ale nedokázali ani v tejto presilovke presadiť a stav bol naďalej vyrovnaný. V 30. minúte sa Detvania dostali do útočného pásma a hostí zachránila od gólu Hodgsona až ľavá žrď. Vzápätí ale Žilka krásne našiel Hodgsona a tentokrát sa nemýlil. Prudkou strelou zvýšil na 3:2 a vyhnal z brány Skapskiho. V 30. minúte mohol skórovať Puliš, keď sa obtočil okolo zvolenskej brány, ale Tomek jeho úmysel prečítal a nepustil do zakončenia. Vzápätí si Martin Chovan s Obdržálekom sadli na trestnú lavicu a pokračovalo sa podobne ako v prvej tretine v hre štyroch proti štyrom. Viac priestoru opäť lepšie zužitkovali detvania. Žilka našiel na modrej čiare Hraška a ten bombou do ľavého horného rohu zvýšil na 4:2. V 34. minúte sa podarilo Zvolenu znížiť, keď nahodený puk Michala Chovana tečoval za Zalivina Zuzin.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: V súboji legiend pod Urpínom sa predstavia aj Zvolenčania Čierny či Lašák

Tretia tretina začala šancou Zvolena, ale pokus o prekvapenie z hokejky Michala Chovana skončil len na bočnej sieti Zalivinovej brány. Hraško hneď v úvode tretiny svojím faulom daroval Zvolenčanom početnú výhodu, ktorú ale hostia nevyužili. V 47. minúte boli Zvolenčania oslabení po faule Frasera a domáci to využili už po 19. sekundách, keď posunul svoj tím do dvojgólového vedenia Žilka. V druhej polovici tretiny si Detvania vytvorili tlak a nepustili Zvolenčanov do útočného pásma. V 51. minúte však využil skrumáž pred domácou bránou Obdržálek a znížil na 5:4. V 56. minúte našiel Obdržálek Drgoňa a ten druhým gólom v zápase vyrovnal na 5:5. Záver tretej tretiny si oba tímy ustrážili a zápas pokračoval v predĺžení. Iba 36 sekúnd potreboval Radoslav Puliš na to, aby rozhodol zápas.

Hlasy trénerov

Josef Turek, tréner Detvy: „Výborne sme začali prvú tretinu, dali sme gól, to nás nakoplo, ale bola škoda, že vždy keď sme dali, tak sme rýchlo inkasovali. Druhá tretina bola tiež výborná z našej strany, keď sme sa dostali do vedenia 4:2, bohužiaľ sme dostali nešťastný gól. Poslednú tretinu sme málinko povolili, čo bolo spôsobené tým, že súper doťahoval, ale napriek tomu sme dali gól. Výborne sme sa začali pohybovať, zostavu sme stiahli na menej hráčov, mali toho plné zuby, ale dreli, za čo im chcem poďakovať. Nemôžem dnes zabudnúť na výborných divákov, ktorí nás podporovali a hnali dopredu a aj vďaka nim sme mali v predĺžení šťastie a dotiahli sme to k historicky prvému víťazstvu nad Zvolenom.“

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Za to čo sme tu predviedli dve tretiny, sme si nezaslúžili vyhrať. Dostávame strašne veľa gólov, dnes sme ich dostali šesť, na začiatku nás nepodržal gólman prvé tri góly. Robíme strašné chyby u nás v pásme, sme laxní, nedostávame puky von, pred zápasom sme si hovorili, že Detva hrá agresívne do brány, majú pred bránou dvoch hráčov a nesmieme prehrávať súboje. V tretej tretine musím pochváliť chalanov, že to nevzdali, začali sme hrať to, čo sme si povedali od začiatku, viac strieľať, viac sa tlačiť do brány a nehrať to po rohoch. Detva výborne využívala protiútoky a v predĺžení to jeden na jedného nejdem ani komentovať. Musíme ísť ďalej, máme zápas doma v nedeľu a na ten sa musíme pripraviť, aby sme vyhrali.“