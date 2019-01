Štyri sviatky pripadnú budúci rok na víkend. Kedy budú voľné dni?

Sviatky znovu pripadnú na pracovné dni.

27. dec 2018 o 19:28 Martina Raábová

BRATISLAVA. Rovnako ako v uplynulý rok aj v roku 2019 pripadnú štyri štátne sviatky na víkend.

Pôjde o sviatok Troch kráľov, keď 6. januára bude v nedeľu, na nedeľu pripadnú aj septembrové sviatky Deň ústavy (1. septembra) a Sedembolestná Panna Mária (15. septembra) a takisto Deň boja za slobodu a demokraciu (17. novembra).

Podobne ako tento rok budú vianočné sviatky uprostred týždňa, a tak si budú môcť ľudia spraviť voľný týždeň len s dvoma dňami dovolenky.

Štedrý deň, Prvý sviatok vianočný a Druhý sviatok vianočný budú v roku 2019 v utorok, stredu a vo štvrtok. Vlani pripadli vianočné sviatky na víkend, keď bol Štedrý deň v nedeľu a nasledujúci pracovný týždeň mal tri dni.

Najbližšie si v roku 2019 budú môcť spraviť ľudia predĺžený víkend v apríli počas veľkonočných sviatkov, keď sa nebude pracovať na Veľký piatok (19. apríla) a Veľkonočný pondelok (22. apríla).

Ďalší predĺžený víkend nastane až v júli, keď Sviatok svätých Cyrila a Metoda (5. júla) pripadne na piatok. Posledný predĺžený víkend v budúcom roku bude v novembri, v piatok bude Sviatok Všetkých svätých (1. novembra).

V roku 2018 boli iba dva predĺžené víkendy (1. január bol v pondelok a už tradične vyšiel dlhší víkend počas veľkonočných sviatkov).

Pozrite si prehľad všetkých štátnych sviatkov v roku 2019

1. januára (Deň vzniku Slovenskej republiky), utorok

6. januára (Traja králi), nedeľa

19. apríla (Veľký piatok), piatok

22. apríla (Veľkonočný pondelok), pondelok

1. mája (Sviatok práce), streda

8. mája (Deň víťazstva nad fašizmom), streda

5. júl (Sviatok svätých Cyrila a Metoda), piatok

29. augusta (Výročie SNP), štvrtok

1. septembra (Deň Ústavy Slovenskej republiky), nedeľa

15. septembra (Sedembolestná Panna Mária), nedeľa

1. novembra (Sviatok Všetkých svätých), piatok

17. novembra (Deň boja za slobodu a demokraciu), nedeľa

24. decembra (Štedrý deň), utorok

25. decembra (Prvý sviatok vianočný), streda

26. decembra (Druhý sviatok vianočný), štvrtok

Pozrite si prehľad školských prázdnin v roku 2019

Vianočné prázdniny: pokračujú do 7. januára (utorok 8. januára bude prvý školský deň v roku).

Polročné prázdniny: piatok 1. februára

Jarné prázdniny: od pondelka 18. februára do piatka 22. februára (platí pre Košický a Prešovský kraj), od pondelka 25. februára do piatka 1. marca (platí pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj), od pondelka 4. marca do piatka 8. marca (platí pre Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)

Veľkonočné prázdniny: od štvrtka 18. apríla do utorka 23. apríla (vrátane)

Letné prázdniny: od pondelka 1. júla do soboty 31. augusta (návrat do školy v pondelok 2. septembra)

Jesenné prázdniny: od stredy 30. októbra do štvrtka 31. októbra (návrat do školy až po víkende, keďže Sviatok Všetkých svätých pripadol na piatok).

Vianočné prázdniny: od pondelka 23. decembra do utorka 7. januára 2020 (vrátane)