Štefanský zápas oslávil štvrťstoročie: Diváci videli 13 gólov a výhru Červených

Ani sme sa nenazdali a na Štefana sa uskutočnil na ihrisku 6. ZŠ M. Rázusa jubilejný, v poradí už dvadsiaty piaty zápas medzi Červenými a Modrými.

27. dec 2018 o 11:09 DODO ŠATARA

ZVOLEN. Pred zápasom si všetci prítomní minútou ticha pripomenuli bývalé osobnosti futbalu, ktoré v roku 2018 odišli do futbalového neba. Spomínalo sa najmä na legendárneho hráča a trénera Jozefa Hrdličku st., na bývalého hráča Vlasta Slobodu, ako aj na osobnosť svetového futbalu Jozefa Adamca. Potom slávnostný výkop absolvoval už 20. krát europoslanec Vladimír Maňka za asistencie primátorky Lenky Balkovičovej.

Počasie bolo skôr jesenné ako zimné, najmä v druhom polčase, keď sa na prítomných usmialo aj slniečko. Inak všetkých zahrievali akcie Červených. Paradoxne to však boli Modrí, ktorí „udreli“ na konci úvodnej štvrťhodinky ako prví, keď sa v ľavom rohu šestnástky pekne uvoľnil Peter Kováč a ľavačkou otvoril skóre.

Ale ako sa hovorí v Čechách: „první vyhrání z kapsy vyhání“. Potom na dlhé minúty prebrali taktovku svižnejší Červení a po niekoľkých nepremenených šanciach skóre narastalo v ich prospech.

Najprv vyrovnal René Paraj, tlak pokračoval a o minútu Záturecký volejom prestrelil z piatich metrov prázdnu bránu, ale ďalšie góly nenechali na seba dlho čakať. Po polhodine hry strelil zblízka hlavou vedúci gól Milan Kujan. O pár minút bol úspešný agilný Adrián Slančík.

Potom skóroval po druhýkrát René Paraj a záver polčasu pečatil štvrtým gólom do siete Modrých, za ktorých niekoľkokrát „zatiahol ručnú brzdu“ ich brankár Pavol Kováč.

Gólostroj Červených pokračoval od začiatku druhého polčasu, keď Milan Kujan strelil svoj druhý aj tretí gól v zápase. Potom prišli chvíle Modrých, ktorí asi v 10. minúte druhého polčasu kopali penaltu, ale exekútor Ján Babic sa pokĺzol a loptu do siete Červených pohotovo poslal Ján Kováč. O dve minúty ten istý hráč pridal svoj druhý gól. Vyzeralo to, že Modrí by mohli pomýšľať na zvrat, ale proti bol najmä skúsený legionár Peter Grajciar, ktorý postupne strelil tri góly. Okrem toho sa do bránky Červených presunul najlepší hráč prvého polčasu Adrián Slančík a ten bol pre Modrých veľkou prekážkou (v súčasnosti je tento 19-ročný talent druhým brankárom Dun. Stredy).

Červení nepremenili penaltu, naopak túto výhodu využili na skorigovanie Modrí, keď gólom na 4:9 pečatil výsledok skúsený Janko Babic. Ten sa takto rehabilitoval za svoj nepodarený, prvý pokus. Potom si už prítomní rozdelili približne 50 cien.