Krčmu majú pod oknami, obyvatelia vo Zvolene sú zúfalí

Terasa strpčuje ľuďom v bytovom dome život.

3. jan 2019 o 20:02 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Krik a hluk rovno pod oknami svojich bytov. Tiež konflikty a vybičované emócie. Pohostinstvo, ktoré stojí v bezprostrednej blízkosti bytovky na Pribinovej ulici na Sekieri, roky znepríjemňuje život jej obyvateľom.

Kameňom úrazu je najmä letná terasa a zvlášť ľudia bývajúci na nižších podlažiach si pre ňu nemôžu pri teplom počasí otvárať okná.

„Raz je to hlučný smiech, inokedy hádka. Ľudia majú tendenciu pri pive zvyšovať hlasivky. Ten hluk je neznesiteľný a počúvať to každý jeden deň takmer do noci je náročné na psychiku,“ hovorí obyvateľka bytovky Mária Kučerová.

„Na terasu chodia rodičia s malými deťmi, s každým ďalším vypitým pivom však o ne strácajú záujem. Tie sa chcú hrať, a tak sa presúvajú na náš pozemok, ktorý sa mení na detské ihrisko,“ dodáva.

Násyp z menších kameňov, ktorý lemuje okolie bytovky, im podľa nej supluje pieskovisko.

„Rozhadzujú ich po ceste aj po tráve. Poupratovať ich za nimi je podľa nich našou povinnosťou. Chodiť po nich je riziko a máme tu aj telesne postihnutých,“ ozrejmuje.

„Násyp im zároveň slúži ako WC, a to nielen pre deti, ale často aj pre pánov. Zrejme je pre nich jednoduchšie a bližšie vymočiť sa pod našimi oknami, ako navštíviť toalety pohostinstva. Neraz sa stalo, že kým močili, stretli sa nám pohľady. Je to naozaj nepríjemné,“ opisuje skúsenosti.

Obyvateľom bytovky prekáža, že majiteľ zrušil hlavný vchod z prednej strany a presunul ho dozadu, teraz vedie cez terasu. Migrácia hostí popred okná bytov a vchodové dvere do bytovky sa ešte zintenzívnila.

Obyvatelia v proteste, ktorý adresovali mestskému úradu, hovoria o narúšaní svojho súkromia a požadujú od majiteľa stavebné úpravy.