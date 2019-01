Kríž stojí na Bukovinke už 120 rokov

Drevený kríž zdobí najnovšie nápis, ktorý je dielom môťovských poľovníkov.

28. dec 2018 o 13:48 MOJ

ZVOLEN. Drevený dubový kríž, ktorý stojí na hrebeni kopca Bukovinka, dopĺňa najnovšie veršovaný nápis.

Znie: Pútnik! Ktorý kráčaš vedľa mňa, zastaň! Som drevený kríž s postavou Ukrižovaného. Som vyjadrením zbožnosti našich predkov. Stojím na mieste násilnej smrti richtára Jána Sluku z Kráľovej. Keď kráčaš vedľa mňa, nezdvihni na mňa ruku. Radšej sa pomodli alebo prežehnaj. Vyslyš moju prosbu. Nenič ma!

Je dielom členov poľovníckeho združenia Habrovec zo Zvolena-Môťovej, ktorí okolie kríža vyčistili, zhotovili vkusnú ohrádku a osadili pri ňom lavičku na oddych. Pôvodnú drevenú ohrádku poškodili padajúce stromy.

Kríž na kopci stojí už 120 rokov. Postavili ho na pamiatku Jána Sluku, niekdajšieho richtára z Kráľovej, ktorého na tomto mieste zastrelili, keď sa vracal z jarmoku zo Zvolena.

„Tu zahinuv Ján Sluka roku 1898“, stojí na kríži.

„Do roku 1955 viedla do Kráľovej len lesná cesta, a to zo Zvolena cez Môťovú popod môťovský cintorín, okrajom lesa až na hrebeň Bukovinky,“ ozrejmuje Jozef Jankov zo združenia Habrovec.

„Potom hrebeňom až do Kráľovej. Na hrebeni pod starým dubom bolo miesto, kde zvykli Kráľovčania vracajúci sa domov oddychovať,“ dodáva.

Kto a prečo tam Jána Sluku zavraždil, sa podľa neho s istotou nevie, vražda sa nikdy nevyšetrila.

„Vie sa iba to, že v Kráľovej viac rokov mizli z paše ovce aj hovädzí dobytok. Traduje sa, že Ján Sluka spolu so žandármi usvedčil zo zbojstva dvoch mužov zo susednej obce. Údajne sa s nimi stretol na jarmoku vo Zvolene. Podvečer, keď sa vracal domov, tak ako iní, aj on oddychoval na hrebeni pod dubom. Tu ho údajne zbojníci vyčkali a zozadu zastrelili. Našli ho tu až po niekoľkých dňoch,“ objasňuje.

Rodina spolu s ďalšími obyvateľmi Kráľovej mu na mieste, kde zomrel, postavili z dubového stromu kríž. Stojí tam dodnes.

Poľovníci z Môťovej sa o kríž a okolie už viac rokov starajú. „Budeme radi, ak turisti, ktorí hrebeňom prechádzajú, tento krásny drevený monument uchovali. Nielen ako spomienku na Jána Sluku, richtára z Kráľovej, ale aj ako významnú historickú pamiatku zhmotnenú v tradíciách ľudovej kultúry našich predkov,“ dodáva Jankov so želaním, aby kríž zostal na svojom mieste aspoň ďalších 120 rokov.