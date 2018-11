Tréner Zvolena o novinke: Je to veľká vec pre slovenský hokej

Vo februári sa udeje veľká vec.

14. nov 2018 o 10:22 ZDENKO ŠMONDRK

ZVOLEN. Na čele tabuľky Tipsport ligy sa ustálilo mužstvo hokejistov HKM Zvolen. Víťazstvá zatienili drobné zaváhania a záujem o hráčov má aj reprezentácia a Miroslav Šatan.

Tréner hokejistov HKM Zvolen Andrej Podkonický zhodnotil aktuálnu situáciu vo Zvolene a čo-to načrtol aj o chystajúcich sa Majstrovstvách sveta 2019 v Košiciach a Bratislave a Winter Classic Games 2019 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou.

Ako vnímate situáciu v HKM Zvolen ako bývalý hráč z pozície trénera? Ako sa vám spolupracuje s hráčmi?

Určite je to niečo iné ako hráč, s niektorými hráčmi som aj hrával, takže je to ťažšie, ale určite si človek – tréner vybuduje nejaký rešpekt v kabíne a rešpektujeme sa navzájom. Či už hráči mňa, alebo ja hráčov, ktorých poznám a myslím si, že to funguje celkom dobre.

Mužstvo HKM Zvolen aktuálne vedie tabuľku a je na prvej priečke v Tipsport ligy. Máte za sebou niekoľko vynikajúcich sérií víťazstiev a ambíciou je určite titul majstra. Je niečo, čo by ste v mužstve vyzdvihli?

Ambície má HKM Zvolen tie najvyššie, aj túto sezónu chceme, samozrejme, zabojovať o titul. Pred sezónou sme vedeli, že budeme mať silný káder, ale že budeme mať taký dobrý začiatok, tak to nečakal asi nikto.

Ale určite je to tým, že chalani sa snažia, dávajú do toho 100 percent. Hlavne v zápasoch hrajú obetavo, dajú do každého zápasu sto percent a tým sa nám darí, že sme nemali nejaký zápasový výpadok a do všetkého dajú sto percent.

Nemôže sa každý zápas vyhrať. Mali sme sériu, čo sme vyhrali veľa zápasov po sebe a išli sme od zápasu k zápasu, a preto je to takto, lebo chalani sa sústredia na každého súpera rovnako.

Nie sú tam rozdiely, či hráte s lepším, silnejším, alebo čo sme hrali zápasy, kde sme stratili body. Zatiaľ, čo sme hrali zápasy, sme mohli vždy vyjsť trojbodovo. A to ma teší.

Určite sa nájdu aj nejaké problémy, ako v každej dobrej rodine. Chceli by ste na niečo upozorniť?

Každý deň je na čom pracovať a to sa snažíme aj chalanom vštepiť, že denno-denne sa musíme v niečom zlepšiť a aj zápasy, ak máme dobré, na ten ďalší musíme byť lepší.

Mali sme trošku viac zranených hráčov, bol to náročný program. Trochu by si mali na seba dávať chalani pozor, aby nedochádzalo k toľkým zraneniam.