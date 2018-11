Obnova obecného úradu bude najväčšou investíciou za uplynulé roky

Budovu postavili v 50. rokoch minulého storočia.

7. nov 2018 o 14:20 TASR

KOVÁČOVÁ. Najväčšia investícia za uplynulé roky čaká obec Kováčová v okrese Zvolen. Na zateplenie a modernizáciu obecného úradu, ktorý bol postavený v 50. rokoch 20. storočia, získala samospráva približne 640.000 eur z eurofondov .

"Obnova bude spočívať vo výmene okien, dverí, zateplení, novom systéme vykurovania a postaví sa aj nový krov a strecha," povedal pre TASR starosta Ján Izrael, ktorý je zároveň v nadchádzajúcich komunálnych voľbách jediným kandidátom na túto funkciu.

Obec už pred niekoľkými dňami podpísala zmluvu na dodávku stavebných prác s lučeneckou spoločnosťou, ktorá ponúkla najlepšie podmienky vo verejnej súťaži.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Začať stavať by sa malo v marci 2019 a doba realizácie by nemala byť dlhšia ako jeden rok," uviedol starosta. Počas rekonštrukcie sa celá agenda úradu presťahuje do neďalekého obecného domu, ktorý bol postavený pred ôsmimi rokmi.