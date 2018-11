Vo Winter Classic sa môžeme tešiť na súboj legiend aj regionálne derby

Historicky prvý súboj pod holým nebom na Slovensku sa bude konať na Štiavničkách.

6. nov 2018 o 16:43 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. V úvode februára 2019 sa na Slovensku prvýkrát v histórii uskutoční hokejový zápas pod holým nebom s názvom Kaufland Winter Classic Games 2019. Konať sa bude počas prvého februárového víkendu v Banskej Bystrici na atleticko-futbalovom štadióne SNP na Štiavničkách. Na sobotu je naplánovaný súboj legiend so súťažami zručnosti, v nedeľu to bude duel základnej časti Tipsport ligy medzi úradujúcim majstrom HC '05 iClinic Banská Bystrica a aktuálnym lídrom súťaže HKM Zvolen.





"Dejisko premiérového zápasu pod holým nebom na Slovensku sme hľadali a vyhodnocovali veľmi precízne. Prihliadali sme na logistické parametre, polohu a hokejový trh. Zvíťazil štadión VŠC Dukla v Banskej Bystrici, ktorý spĺňa všetky parametre na to, aby sme práve na ňom mohli vystavať potrebné zázemie a uskutočniť túto jedinečnú akciu. Navyše, v tomto regióne sú v Tipsport lige tri hokejové kluby.

Stavba arény bude prebiehať približne dva týždne, pretože okrem ľadovej plochy budeme budovať aj 60-metrovú tribúnu pre kvalitnejší výhľad fanúšikov,“ ozrejmil dôvod výberu dejiska riaditeľ riadiaceho orgánu najvyššej slovenskej súťaže Pro-Hokeja Richard Lintner a dodal: "Kapacita štadióna bude 7500 ľudí, vstupenky budú už od stredy v predpredaji. V sobotu na súboj legiend s menami ako Ľubomír Višňovský, Miroslav Šatan, Peter Bondra, Ján Lašák, Michal Handzuš či Richard Zedník, v nedeľu na derby Banská Bystrica - Zvolen s tým, že majitelia permanentiek oboch klubov si môžu do konca novembra uplatniť pri kúpe vstupenky 50-percentnú zľavu.“



Na exhibičný formát Súboj legiend sa teší aj slovenský hokejový reprezentant, hráč Arizony Coyotes Marián Hossa: "Osobne som absolvoval niekoľko stretnutí pod holým nebom v NHL. Bol to neskutočný zážitok pre všetkých divákov, no v neposlednom rade aj pre nás hráčov. Som nadšený z toho, že sa Tipsport lige podarí zorganizovať prvýkrát na Slovensku túto jedinečnú akciu, na ktorú sa už teraz veľmi teším. Myslím si, že niektorým hokejistom z oboch ligových tímov sa splní sen hrať pod holým nebom."

Nedeľňajšie februárové pohronské derby medzi Banskou Bystricou a Zvolenom dostane nový náboj. Odohrá sa v popoludňajších hodinách (o 14.00 h, pozn.) a neuskutoční sa pod holým nebom len v prípade, ak bude pršať. "Naše vzájomné merania síl sú vždy vypäté a neskutočne emotívne, avšak tento derby duel pod holým nebom dostane našu hokejovú bitku na úplne inú úroveň. V hľadisku očakávam obrovské množstvo nielen banskobystrických, ale aj zvolenských fanúšikov,“ prezradil kapitán HC '05 iClinic Banská Bystrica Tomáš Surový. "Nášmu mužstvu sa zatiaľ darí výsledkovo aj herne. Pevne verím, že urobíme všetko preto, aby sme tento stav udržali a do derby súboja pod holým nebom išli patrične pripravení. Budeme sa snažiť uspieť a potešiť našich fanúšikov,“ nechal sa počuť kapitán HKM Zvolen Michal Chovan.



Riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner na utorňajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici prezradil, že finančná náročnosť dvojdňového podujatia pod holým nebom sa bude pohybovať približne na úrovni polovice rozpočtu tipsportligového klubu na Slovensku. Zároveň vyzdvihol ústretovosť majiteľa štadióna SNP Vojenského športového centra v Banskej Bystrici a mesta Banská Bystrica. Aj preto sa riadiaci orgán najvyššej slovenskej hokejovej súťaže rozhodol uprednostniť dejisko pod Urpínom, keďže trávnik tu nie je vyhrievaný a bonusom sú popri atletickom ovále široko umiestnené tribúny. "Banská Bystrica je mestom športu a jej obyvatelia sa aktívne hýbu počas všetkých ročných období. Silná podpora je vždy aj v hľadisku, preto ma teší, že sa premiéra hokejového Winter Classic uskutoční práve pod Urpínom. Organizátorom sa budeme usilovať vyjsť čo najviac v ústrety a samozrejme, budeme fandiť našim 'baranom'. Pre naše mesto je to česť a verím, že hráči i fanúšikovia si toto výnimočné podujatie vychutnajú naplno,“ uviedol primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.