Za dve minúty tri góly. Zvolen zdolal Trenčín

V dramatickom šlágri kola hokejisti spod Pustého hradu vyhrali nad Trenčínom.

2. nov 2018 o 22:44 TASR

HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 4:2 (0:0, 3:0, 1:2)

Góly: 39. Kytnár (Drgoň, Michal Chovan), 39. Špirko (Vandane, Vandas), 40. M. Halama (Lušňák, Růžička), 45. Šišovský (Lušňák, Vandane) – 53. T. Varga (Holenda), 55. Radivojevič (Bližňák). Rozhodovali: M. Novák, Adamec – Tvrdoň, Synek, vylúčení: 2:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2807 divákov.

Zvolen: Skapski – Vandane, Ulrych, Zeleňák, Růžička, Drgoň, Pöyhönen – Vandas, Špirko, S. Petráš - Lušňák, M. Halama, Šišovský – P. Zuzin, Kytnár, Michal Chovan – Marcinek, P. Halama, Andrisík

Trenčín: M. Valent - Rýgl, Luža, Holenda, Bohunický, Kovář, Frühauf, Niko – Radivojevič, Sojčík, O. Mikula – Bartovič, Sádecký, M. Hecl – T.Varga, Bližňák, Ölvecký – D. Hudec, Švec, Pardavý ml.

Trenčania hneď v úvodnej minúte pohrozili a mohli ísť do vedenia. Sojčík a Sádecký však na Skapskiho "nevyzreli". Zvolen až v deviatej minúte vyslal prvú nebezpečnejšiu strelu na bránku. Spoza protihráča zakončil Šišovský, Valent bol na mieste. Dostatočne ho preveril až teč M. Halamu a pri náprahu Kytnára z pravého kruhu mu pomohla žŕdka. Aj preto odchádzali mužstvá na prestávku expresne rýchlo za bezgólového stavu.

V druhej tretine mali viac z hry domáci, ale dlho sa nedokázali presadiť. Kytnár neuspel zoči – voči brankárovi Dukly, keď zakončoval neúspešne až dvakrát a v presilovke sa neujal ani teč Lušňáka. V 35. minúte mohli hostia otvoriť skóre duelu. Bližňák išiel sám na bránku, no Skapski dobre zasiahol a z dvoch metrov ho potom nepokoril ani Pardavý. Zvolenčanom napokon vyšla tretia presilovka v rade. Kytnár spoza bránky poslal puk do korčule Valenta, odkiaľ putoval medzi žrde. Ešte v tej istej minúte trenčianska obrana nechala veľa priestoru pred bránkou Špirkovi a ten toho aj využil, zvýšil na 2:0. A vzápätí padol i tretí gól. Po prihrávke Lušňáka bol sám pred Valentom M. Halama a vychutnal si ho. Za 63 sekúnd dal Zvolen tri góly a hral pre ľudí, ktorí sa hokejom bavili.

Na začiatku tretej tretiny Trenčania nevyužili prvú presilovku v zápase, jedinú vážnejšiu príležitosť mal Rýgl. Domáci následne udreli už v pätici, Šišovský si pekne obhodil zadáka Dukly a v páde efektne zakončil – 4:0. Piaty gól mal na hokejke v prečíslení dvoch na jedného Lušňák v oslabení, Valenta neprekonal, a tak sa tešil na opačnej strane súper. Z kruhu vystrelil presne k žrdi Varga, Skapski nič nevidel, keďže mu clonili až dvaja hráči. V 54. minúte však podržal tím pri tutovkách Radivojeviča a Mikulu, no i tak po pár sekundách kapituloval. Hostia vyšachovali zvolenskú defenzívu a Radivojevič sa pred odkrytou bránkou nemýlil – 4:2. V závere Trenčín odvolal brankára, hral v šestici, no nezdramatizoval zápas. Naopak Chovan a Vandas sa takmer trafili do opustenej bránky.

Hlasy po zápase

Peter Šišovský, autor štvrtého gólu Zvolena: „Nebolo vôbec vidieť na nás, že sme hrali tretí zápas po sebe za tri dni. Dobre sme korčuľovali, jazdili, hrali dobre a viedli tak 4:0. Duel sme zvládli v pohode, škoda len tretej tretiny, kedy sme súpera trošku pustili do zápasu dvoma inkasovanými gólmi, nemôžeme niečo také do budúcna dovoliť.“

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Videli sme výborný hokej. Prvá tretina sa hrala hore – dole, ale Trenčín bol v nej o niečo lepší, my sme sa nevedeli presadiť v útočnom pásme v hre jeden na jedného. Rozhodla druhá tretina, v ktorej sme si vytvorili nejaký tlak i šance. Pomohli nám aj presilovky, v jednej sme sa chytili a v závere nám to napadalo. V tretej tretiny sme vyrobili zbytočné fauly, inkasovali sme v oslabení, no ďakujem chalanom za to, že to zvládli. Odohrali tretí zápas za tri dni, ukázali fyzickú silu, za čo im patrí uznanie.“

Peter Oremus, tréner Trenčína: „Diváci videli zaujímavý zápas. Prispeli sme k nemu aj my našim výkonom. Boli sme aktívni, agresívni a vytvorili sme si šance. Mali sme však v závere druhej tretiny výpadok a ten napokon rozhodol o výsledku. Napriek tomu sme sa nevzdali a bojovali až do konca. Máme na čom stavať, takýmto spôsobom sa treba prezentovať na ľade súperov, no treba odstrániť výpadok aký sa nám stal pri inkasovaných troch góloch.“