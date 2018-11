Žena z Miami hľadá nevlastného brata

Pri jeho hľadaní by mohli pomôcť fotografie jej otca.

1. nov 2018 o 11:00 Adriana Antolová

KRUPINA. Jennifer Brooks z Miami v USA hľadá svojho nevlastného brata. Mal sa narodiť v Krupine okolo roku 1950.

O pomoc pri jeho vypátraní požiadala našu redakciu.

„Len teraz cez leto som sa dozvedela o existencii môjho nevlastného brata od mojej tety. Rada by som ho spoznala,“ napísala.

Vraj jej tetu, keď bola ešte malým dievčatkom, a jej starú matku navštívila mladá žena z Krupiny s tým, že porodila dieťa. Mal to byť syn jej otca, ktorý o ňom do tej chvíle nevedel.

Jej otec Koloman Vladimír Bodo z Lazian pracoval v Bratislave v rokoch 1946 – 1949. Spoznal sa tam so ženou z Krupiny, jej meno Jennifer Brooks nepozná. Mala však brata, ktorý podľa nej pracoval na ministerstve poľnohospodárstva spolu s Kolomanom Bodom.

„Jej brata zatkli. Aj môjmu otcovi sa vyhrážali komunisti smrťou, preto utiekol z Bratislavy cez Dunaj do Rakúska,“ ozrejmila.

Spolieha sa na podobu

Žena sa s prosbou o pomoc obrátila aj na mesto Krupina, ale pri hľadaní rodinných záznamov jej nedokázali pomôcť, nemohli jej poskytnúť údaje o narodených deťoch z dôvodu ochrany osobných údajov.

Koloman Vladimír Bodo

„Chlapec dostal pravdepodobne priezvisko po svojej matke. Takže všetko, čo viem, je, že mám nevlastného brata narodeného v Krupine, ktorý by mal mať teraz asi 68 rokov. Narodil sa žene, ktorá v rokoch 1948 – 49 pracovala v Bratislave a potom sa vrátila do Krupiny, kde ho porodila,“ priblížila.

Jennifer Brooks nám poskytla aj fotografie svojho otca, keď mal asi 50 rokov. Ak by sa jeho syn na neho aspoň trochu podobal, mohlo by to pomôcť pri hľadaní.

Ak ho poznáte, kontaktujte redakciu na redakcia@naszvolen.sk.

„Dúfam, že sa mi podarí s mojím bratom stretnúť,“ dodala.