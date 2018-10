Posledný jesenný zápas Zvolena: Na Kysuciach vybojovali bod

Futbalisti MFK Zvolen prezimujú v tabuľke na 5. mieste.

28. okt 2018 o 17:02 (mim)

Krásno n/K – MFK Zvolen 1:1 (1:1)

Góly: 87. Chupáč – 75. Chupáč (vl.). ŽK: 1 – 2. Rozhodoval: Staňo, 200 divákov.

Krásno: Lastovica – Ďuratný, Pagáč (68. Riecky), Boris, Jakubec (90. Gašper), Gábor (87. Brhel), Koleno, Rajnoha, Staňo, Ševčík (79. Krupík), Chupáč

Zvolen: Mráz – Cavar, Šimko, Kotora, Vávro, Totkovič (89. Kysel), Neušel, Slovák, Hric, Lupčo (86. Krčmárik), Psársky (62. Orság)

Na posledné stretnutie jesennej časti nastupovali Zvolenčania s vedomím postavenia v tabuľke, keď mužstvá delilo až 14 bodov. Hráči MFK mali možnosť posilniť si postavenie pred jarnou odvetnou časťou súťaže. Postavenie Kysučanov v tabuľke však až tak nezodpovedá ich súčasnej forme, pretože domáci disponujú zohratým vyspelým kádrom, ktorý už dlho pôsobí v tretej lige.

V zápase veľmi dobrej úrovne si súperi nič nedarovali, hralo sa kombinačne zo zabezpečenej obrany. Obe mužstvá nechceli urobiť zbytočnú chybu. Domáci postupne preberali iniciatívu, snažili sa prekvapiť, no zo šancí trafili iba brvno zvolenskej brány a sľubný prienik domácich zastavil aj za cenu žltej karty Šimko.

Mužstvá nastúpili do druhého dejstva za bezgólového stavu. Po hodine hry oba celky prestriedali. Po rohovom kope Lupča v 75. minúte zasiahol loptu Neušel a domáci Chupáč nasmeroval loptu do vlastnej siete – 0:1. Domáci poslali potom na trávnik dvoch čerstvých hráčov a zatlačili Zvolenčanov v snahe vyrovnať. V 87. minúte po priamom kope Kysučanov obrana MFK síce odvrátila loptu, no tá sa dostala aj so šťastím znovu k Chupáčovi, ktorý z hraničného postavenia prekonal Mráza. V nervóznom závere videl ešte žltú kartu zvolenský Totkovič, no stav sa už nemenil.

Zvolenčania tak ukončili jesennú časť súťaže plusovým bodom a so ziskom 25 bodov (za 7 víťazstiev, 4 remízy a 4 prehry) prezimuje MFK na piatom mieste tabuľky.