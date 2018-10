Detva z Maďarska iba s bodom. Dramatický záver skončil lepšie pre Miškovec

Maďarský tím ukončil proti Detve osemzápasovú sériu prehier.

26. okt 2018 o 21:32 TASR

DVTK Jégesmedvék Miškovec - HC 07 Detva 5:4 pp (2:1, 0:1, 2:2 - 1:0)

Góly: 10. Pance (Vas), 16. Pance (Somogyi, Vas), 49. Magosi (Loiseau, Láda), 60. Loiseau (Pance), 64. Magosi - 5. Jakuceňa (Puliš, Kuklev), 28. Surový (F. Fekiač, Žilka), 41. Mat. Chovan (Tibenský, Sládok), 60. Hraško (Sládok). Rozhodovali: Lokšík, Orolin - Frimmel, Bogdaň, vylúčení: 2:5 na 2 min, navyše: Somogyi 5+DKZ za hrubosť, Vas 5+DKZ za faul kolenom - Kuklev 5+DKZ za hrubosť, Ščurko 10+20 min osobný trest, presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, 985 divákov.

Miškovec: Adorján – Slovák, Crawford, Vojtkó, Szirányi, Milam, Láda, Rusk - Magosi, Galanisz, Miskolczi - Kulmala, Vas, Pance - Harrison, Loiseau, Somogyi - Vincze, Hajós, Ritó

HC 07 Detva: Petrík – Kuklev, Mar. Chovan, Hraško, Sládok, Šimon, F. Fekiač, Gachulinec, Hedera - Ščurko, Jakuceňa, Puliš - Mat. Chovan, Valent, Tibenský - Žilk, Murček, Surový - Král, V. Fekiač, Ďaloga

Detva mala výborný vstup do zápasu, keď už v 5. minúte využila svoju prvú početnú výhodu. Skóre otvoril center prvého útoku Jakuceňa - 0:1. Potom však prebrali taktovku hry domáci, ktorí boli častejšie pred bránkou Petríka, vypracovali si šance aj tlak a v 10. minúte vyrovnali. Presnou strelou sa predviedol Pance. Slovinský krídelník v 16. minúte pridal druhý gól, keď v presilovke zužitkoval prihrávku Somogyiho - 2:1.

V druhom dejstve bola hra vyrovnaná a oba tímy si dávali väčší pozor na defenzívu. V 24. minúte mal dobrú možnosť Kuklev, ale netrafil bránku. V 29. minúte sa hosťom už podarilo vyrovnať zásluhou Surového - 2:2. V ďalších minútach si oba tímy vypracovali niekoľko dobrých šancí, brankári mali prácu najmä so strelami Ščurka a na druhej strane Crawforda, ale góly už nepadli. V závere tretiny išli Somogyi s Kuklevom po šarvátke predčasne pod sprchy.

V 42. minúte poslal hostí do tesného vedenia Matúš Chovan. Následne však išli v krátkom slede na trestnú Gachulinec a Martin Chovan a druhé vylúčenie už Miškovec potrestal. V 49. minúte vyrovnal Magosi. V poslednej minúte najprv poslal Detvu do vedenia Hraško, no 35 sekúnd pred koncom sa podarilo vyrovnať Loiseauovi a duel pokračoval v predĺžení. V ňom rozhodol o triumfe domácich 5:4 Magosi. DVTK tak ukončilo osemzápasovú sériu prehier.