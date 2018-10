Krajský súd zamietol žalobu firmy pre ťažbu zlata v Detve

Firma ešte môže podať sťažnosť na Najvyšší súd.

24. okt 2018 o 15:28 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Krajský súd v Banskej Bystrici v stredu zamietol žalobu spoločnosti Mining Gold na Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici. Týkala sa preskúmania zákonnosti vlaňajšieho oznámenia banského úradu, ktorý súvisel s dlhoročnou kauzou o určenie dobývacieho priestoru ťažby zlata v Detve, respektíve zastavením konania o jeho určenie.

Firma má ešte možnosť podať sťažnosť na kasačný súd, ktorým je Najvyšší súd. Jej právny zástupca sa odmietol pre médiá vyjadriť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Milióny ton zlata

Na pojednávanie do súdnej siene pricestovalo autobusom z Detvy aj okolo 30 odborárov, zamestnancov spoločnosti PPS Group, ktorá je spolu s mestom Detva, dotknutými obcami i občianskymi aktivistami účastníkom konania. V tzv. historickej porotke zaznel od nich dvakrát potlesk. Prvý raz po vystúpení aktivistu Romana Podhradského z občianskeho združenia Podpoľanie nad zlato a na záver po zamietnutí žaloby.

Ako konštatoval Stanislav Ľupták, predseda Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianske strojárne, pojednávanie sa ich bytostne dotýka. Ide o problematiku dobývacieho priestoru, ktorého lokalizácia v bezprostrednej blízkosti areálu detvianskych strojární ohrozuje prevádzku asi 50 firiem, ktoré v tomto priestore zamestnávajú okolo 2000 zamestnancov.

"Nás to traumatizuje, obťažuje, nechceme tento projekt. V celom konaní o určenie dobývacieho priestoru ide o povrchovú baňu s rozmermi 700 krát 800 metrov do hĺbky 250 metrov. Má sa tam vyťažiť 30 miliónov ton, o tom je celý ten dobývací priestor," priblížil Ľupták.

Hrozba ťažby spojila celé Podpoľanie

Právny zástupca PPS Group pred senátom krajského súdu okrem iného vyjadril vážnu pochybnosť o tom, či žalobca je vôbec právnym nástupcom pôvodnej firmy. A aj keby to tak bolo, zdôraznil, že banské oprávnenie nemôže prejsť na právneho nástupcu, zákon to dokonca priam vylučuje. Podľa neho zaniká zo zákona a nie je na to potrebné žiadne rozhodnutie.

"Pred siedmimi rokmi sme na súde museli bojovať o to, aby sme sa s petíciou s vyše 11.000 podpismi obyvateľov stali účastníkmi konania. Úspešne," reagoval Podhradský.

"My, mesto Detva či obce nikdy nebudeme súhlasiť s takýmto devastačným projektom. Spojilo sa celé Podpoľanie, podnikatelia, samospráva, občania, všetci, ktorí tam žijeme. Vnímame to ako bitku právnikov, ktorá nás stojí roky života, a prácu súdov a úradov platíme z našich daní. Ide už asi o piatu či šiestu firmu, ktorá nás takto 'znásilňuje'. Požiadal som súd, aby na to prihliadal," doplnil.