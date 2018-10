Majsterka sveta Hrašková: Ešte je veľká časť práce predo mnou. Dúfam, že je to len začiatok

V Poľsku sa mladej Zvolenčanke podaril obrovský úspech v plutvovom plávaní.

24. okt 2018 o 12:26 Stanislav Černák

ZVOLEN/TRENČÍN. Veľký úspech sa podaril ešte v závere leta 19-ročnej Zvolenčanke Zuzane Hraškovej, ktorá získala v plutvovom plávaní seniorský titul majsterky sveta a k tomu pridala aj titul vicemajsterky sveta.

Hrašková začínala v úspešnom klube Careta Zvolen, v súčasnosti už štyri roky reprezentuje klub zo Šale. Talentovaná plavkyňa študuje na Športovom gymnáziu v Trenčíne, kde navštevuje piaty ročník, budúci rok maturuje. Porozprávali sme sa s ňou nielen o jej veľkom úspechu na európskej scéne, ale aj o tomto, nie až tak na Slovensku populárnom športe.

Hrašková potvrdzuje famóznu formu aj po úspechu na majstrovstvách sveta v Poľsku. Na finále Svetového pohára v Thajsku, vyhrala disciplínu 200 BF, druhá bola na 100 metrov BF. V celkovom ročnom bodovom hodnotení svetových pohárov medzi ženami vyhrala! So sympatickou Zvolenčankou sme sa porozprávali najmä o úspechu na svetovom šampionáte a o plutvovom plávaní ako takom.

V Poľsku ste sa stala majsterkou sveta v novom slovenskom rekorde. Opíšte nám finálovú plavbu...

- Plávala som na 200 metrov v disciplíne kraul s plutvami a so šnorchlom. Táto dvestovka bola v niečom iná. Už od začiatku som sa na ňu veľmi tešila a nepociťovala som žiadny stres. Od začiatku to však nebolo veľmi dobré pre mňa. Na druhej otočke po 50 metroch som bola siedma. Čím dlhšie som plávala, tým sa to zlepšovalo. Po 150 metroch som bola druhá, o titule som rozhodla na poslednej päťdesiatke.

Aká bola počas finálovej plavby atmosféra?

- Ja to vo vode ani nepočujem. Ale keď som už dohmatla, všetci kričali. Ešte som sa nepozrela ani na tabuľu a už som vedela, že to asi vyšlo.

Vy z vody vnímate ako sa vám priebežne darí?

- Áno, vnímam to. Keď robím obrátky na každých 50 metroch, tak sa otáčam do boku a vidím, kde približne sú súperky.

A keď ich máte povedzme pred sebou, vidíte, že nie ste prvá, ako to vnímate? Je to lepšie, lebo viete, že môžete ešte zabrať alebo je to naopak?

- Určite je to motivácia, keď ich vidím pred sebou, alebo vnímam o koľko som vpredu. Keď má niekto premyslenú stratégiu dopredu, ako bude plávať, tak ich to môže vyrušiť, ak zaostávajú, začnú „šprintovať“, ale potom nevydržia do konca, takže je to individuálne. Je to buď-alebo a je to všetko o hlave a vašom nastavení.

Na dvojnásobnej trati ste získala aj titul vicemajsterky sveta...

- Štyristovka sa plávala deň po tom, ako som vyhrala na 200 metrov. Práve ja som sa na štyristovke uponáhľala, myslela som si, že budem prvá a súperka ma na posledných metroch predbehla, lebo som nevládala. Škoda, mohla som aj vyhrať.

Z vášho prvého svetového šampionátu ste odchádzala s dvoma individuálnymi medailami, čo to pre vás znamená?

- Ani som to nečakala. Vlani som absolvovala prvý európsky šampionát medzi seniormi a teraz som absolvovala prvé seniorské majstrovstvá sveta, takže teraz som bola veľmi prekvapená, že sa mi podaril takýto úspech. Teším sa z toho.

V roku 2017 ste získala prvý seniorský európsky titul. Dá sa porovnať s týmto svetovým?

- Atmosféra bola iná. Na Európe boli dobrí plavci, ale chýbali úplne najlepší, známejšie mená pre nás plutvových plavcov.

Odborníci vás označujú za najlepšiu novodobú slovenskú plavkyňu, čo na to hovoríte?

- Fíha (smiech). Je to super pocit, že ma niektorí považujú za najlepšiu novodobú plavkyňu, ale ešte je veľká časť práce predo mnou. Dúfam, že toto je ešte len začiatok.

Čo by ste chcela dosiahnuť v budúcnosti v tomto športe?

- Budúci rok ma čaká ďalší seniorský európsky šampionát, ktorý dúfam, že dopadne tiež najlepšie ako môže.