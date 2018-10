Fantastické! Desiate víťazstvo Zvolena v rade, odniesol si to Miškovec

Hokejisti Spod Pustého hradu opäť zvíťazili. Obhájili si tak svoje miesto v tabuľke.

23. okt 2018 o 20:55 TASR

HKM Zvolen - DVTK Jegesmedvék Miškovec 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, -1:0)

Góly: 32. Andrisík (R…žička), 63. Vandane (Chovan, Špirko) - 19. Kulmala (Vas, Milam). Rozhodovali Štefík, Fridrich Výleta, Tvrdoň, vylúčení 3:4, presilovky 1:1, v oslabení 0:0, 1615 divákov.

HKM Zvolen: Skapski Vandane, Ulrych, Zeleňák, R…žička, Drgoň, P”yh”nen, Dubina Vandas, Špirko, Handlovský Lušňák, M. Halama, Šišovský Zuzin, Kytnár, Michal Chovan P. Halama, S. Petráš, Andrisík

DVTK Jegesmedvék Miškovec: Duschek Slovák, Crawford, Szirányi, Láda, Rusk, Milan, Vojtko Magosi, Galanisz, Miskolczi Pancze, Vas, Kulmala Somogyi, Loiseau, Harrison Ritó, Hajós, Vincze



Podľa postavenia v tabuľke to mala byť jednoznačná záležitosť lídra tabuľky. Po prvej tretine však svietilo skóre 0:1, ktoré vôbec neodrážalo priebeh hry. Domáci zasypali bránku hostí spŕškou striel, vytvorili si súvislý tlak, nie však šance a brankára Duscheka neprekonali.

V 2. min teč M. Halamu, v 18. min strela Chovana po góle aj volali, no bolo to príliš málo, čo si Zvolenčania v nepresvedčivých situáciách vytvorili. Hostia zaostávali vo všetkých činnostiach, Skapského takmer vôbec neohrozili a dlho len Kulmala

v 3. min bol schopný namieriť presnejšie. Až prišla 19. min, presilovka "ľadových medveďov", keď sa po presnej krížnej nahrávke Vasa prekorčuľoval za obranu Kulmala a blafákom otvoril skóre.

Predtým vo vzájomnom zápase Zvolenčania zvíťazili 5:0, Maďari teda

strelili gól po 79 minútach. Domáci vydreli vyrovnanie až v 32. min po vcelku nevinnej situácii, keď Andrisík nahodil puk pred bránku, P. Halama šikovne

clonil Duschekovi vo výhľade a brankár hostí si neustrážil medzeru medzi betónmi.

V 2. tretine hostia šírili okolo seba viac obáv, no napriek tomu ju prehrali. V jej závere si zahrali presilovku, vytvorili si aj strelecké príležitosti a Skapski v bránke sa nudil menej.

V 43. min Šišovského strela prinútila Duscheka k reflexnému zákroku, na druhej strane po chybe domácej obrany Vasovi chýbali len milimetre, aby trafil do bránky. V 49. min predchádzala presilovke domácich šanca Kytnára, no ani samotná hra v početnej prevahe gól nepriniesla. Strelecká zúfalosť domácich hráčov vyústila až do predĺženia.

V 62. min si išiel na trestnú lavicu sadnúť Vas, domáci presilovku štyroch na troch aj vďaka bombe Vandaneho v 63. min využili a pripísali si na konto od 7. kola už desiate víťazstvo v sérii.