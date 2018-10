Opäť nešťastné koncovky, Zvolen držal s Prešovom krok v dvoch setoch

Favorizovaní Šarišania to jednoduché so Zvolenom nemali, najmä v prvých dvoch setoch.

22. okt 2018 o 11:15 (mim)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



VK MIRAD PU Prešov – MVK Zvolen 3:0 (21, 23, 13)

Zápas trval 75 minút. Rozhodovali: Daruľa a M. Smolko, 268 divákov. Najlepší hráč zápasu (MVP): Michal Hudák (Prešov). Najviac bodujúci hráč Zvolena: Kliment 10 bodov

Zvolen: Šimko 6, Vaško 2, Kučera 9, Michalec 6, Kliment 10, Vrtielka 4, libero Hraňo (Orolín 2, Sekereš 0, Kamenský 0, Herich 0). Tréner: M. Vaško.

Prečítajte si tiež: Dôraz mladíkov slávil vo Zvolene úspech (+ FOTO)

Portál SVF označil MVK Zvolen ako nepredvídateľného súpera. Napriek sympatickému výkonu hostí vyhrali domáci hladko 3:0. Rozpačitý prvý set začali lepšie Zvolenčania, zásluhou dôrazu Klimenta a Michalca bodovali, no vedenie neudržali a doslova posadili Šarišanov na koňa, ktorí dominovali na bloku. Neudržateľný bol na sieti najmä Bogdanovič. Druhý setbal premenil Martin Sopko.

V druhom dejstve dostali šancu domáci mladíci a MVK znova dlho viedol, za stavu 23:23 sa však presadil Faron a následne podával na setbal. Smeč Kučeru zablokoval Mikovčík, ktorý tak zvýšil vedenie Prešova na 2:0. Tretí set sa už iba dohrával a zápas ukončilo pokazené podanie Sekereša. Stav 25:13 nezodpovedal dianiu na palubovke.

Martin Vaško, tréner Zvolena: „Dnes to malo rovnaký scenár, ako naše posledné dva zápasy. Prvé sety sme schopní so súperom držať krok, ale pár nepresnosťami alebo chybami si prehráme koncovku. Až na ten posledný set to bol dnes solídny výkon. Myslím, že sme domácich prekvapili.“

Ostatné výsledky 6. kola: Nitra – Komárno 3:1, Myjava – Košice 0:3, Prievidza – Svidník 3:0, S. Ľubovňa – Trenčín 1:3

1. Nitra 6 5 1 17:7 15

2. Prešov 6 5 1 16:6 14

3. Prievidza 6 5 1 15:6 14

4. Košice 6 4 2 15:7 13

5. Svidník 5 3 2 11:7 10

6. Myjava 6 3 3 12:11 9

7. Komárno 5 2 3 9:10 6

8. Trenčín 6 1 5 4:16 3

9. Zvolen 6 1 5 3:16 3

10. S. Ľubovňa 6 0 6 2:18 0