Futbalový servis: Kováčová rozstrieľala Hriňovú, ktorá to nezvládla a zachovala sa nešportovo

Prinášame vám výsledkový sumár, komentáre, zostavy a tabuľky od štvrtej ligy po prvú triedu.

22. okt 2018 o 10:12 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Kováčová – Hriňová 6:0 (6:0)

Gól: 2., 13. a 34. Greško, 21. a 42. Duda, 38. Šanta

Rozhodoval: Fašang, 150 divákov, ŽK: 1-1, Kováčová: Polóny – Lupták, Turák, Shuper, Lauč, Duda, Bordun, Greško, Šanta, Ríša (46. Hanulík), Kurta (46. Kujan), Hriňová: Sekereš – Miklian, Moravčík, Čipčala, Ľupták, Vreštiak, Hanes, Pohorelec, Purdek, Jablonský, Záň

Na regionálne derby prišli hostia z Hriňovej len s jedenástimi hráčmi. V základnej zostave však nechýbali opory tímu. Kováčová od úvodu zápasu predvádzala výborný futbal a pekné kombinačné akcie. Už v 2. minúte sa presadil Robert Greško. Počas prvého polčasu sa hralo len na jednu bránu, za Sekerešovým chrbtom skončili ešte ďalších päť pokusov. Greško si zaknihoval hetrik. Domáci fanúšikovia museli byť spokojní, pretože Kováčová hrala pekný futbal. Po šesťgólovom prídele už po prvých 45 minútach hráči Spartaka nezvládli debakel psychicky, zachovali sa nešportovo a na druhý polčas už nenastúpili.

Detva – Badín 1:2 (0:0)

Góly: 88. Melich – 66. Brašeň, 68. Veselovský

Rozhodoval: Čičmanec, 55 divákov,ŽK: 1-1, Detva: Kružliak – Škopík, Sekereš, Michálik, Melich, Melich, Bystriansky, Karásek, Tužinský, Dianiška, Šťastný, Badín: Höger – Podkonický, Hudec (59. Ďurta), Brašeň (85. Studený), Baláž, Plško (62. Giertl), Ševčík (90. Giertl), Medveď, Bíreš, Kohút, Veselovský (76. Kollár)

Na posledný domáci zápas Podpoľancov bola zvedavá len hŕstka fanúšikov. Prvé dejstvo bolo bezgólové, mierne navrch mali hostia z Badína. Tí rozhodli o plnom bodovom zisku v strede druhého dejstva. V 66. minúte sa presadil Brašeň, v 68. minúte Veselovský. Detva znížila až v 88. minúte zásluhou Melicha a na nejaký zvrat to už bolo neskoro.

Pliešovce – Sl. Ďarmoty 1:2 (1:1)

Góly: 38. Polaček – 33. Lavrík, 82. Berec

Rozhodoval: Mikloš, 100 divákov, ŽK: 2-3, Pliešovce: Gnida – Polaček (78. Černický), Roziak, Kouřil, Vilhan (58. Gondáš), Sýkora, Bobor, Kudlík, Hraško, Jamnický, Palovič

Domáci chceli vyhrať, ale v Pliešovciach sa hral vyrovnaný prvý polčas. Bolo jasné, že diváci neuvidia gólovú prestrelku, pretože oba tímy hrali zo zabezpečenej obrany a spoliehali sa na brejky. Do vedenia šli hostia v 33. minúte po chybe domácich. O päť minút však Tatran vyrovnal po peknej kombinačnej akcii, keď loptu do brány dorazil Polaček. V závere polčasu mali domáci ešte nejaké pološance, ale z nich gól nepadol. To, že chceli hráči Pliešoviec vyhrať, im zväzovalo ruky a nohy. Po zmene strán hrali hostia ešte viac organizovane a domáci mali problém sa presadiť, hoci pár šancí si vytvorili. V 82. minúte v čase najväčšieho tlaku Pliešoviec vyšiel hosťom brejk, keď sa presadil Berec. Domácim nemožno uprieť snahu, ale kvalita bola na strane súpera a vyhral zaslúžene.

Ostatné výsledky: Rakytovce – Šalková 1:0, Medzibrod – Č. Balog 1:0, Tornaľa – N. Baňa 3:1

1.Rakytovce 12 9 1 2 24:14 28

2.Kováčová 12 8 3 1 31:8 27

3.Šalková 12 8 2 2 34:14 26

4.Medzibrod 12 7 4 1 23:12 25

5.Č. Balog 12 7 1 4 30:16 22

6.Sl. Ďarmoty 12 6 2 4 30:24 20

7.Príbelce 12 6 2 4 27:21 20

8.Badín 12 5 4 3 24:13 19

9.Tornaľa 12 4 2 6 16:26 14

10.Pliešovce 12 3 4 5 18:23 13

11.Hriňová 12 3 2 7 17:27 11

12.Detva 12 1 3 8 17:37 6

13.Tisovec 12 1 1 10 7:37 4

14.Nová Baňa 12 0 1 11 7:33 1

V. liga skupina C

Bzovík – Prenčov 5:2 (3:1)

Góly: 16. Pápay, 19. a 62. Augustín, 31. Blahút (vl.), 57. Križan, 31. F. Blahút (vl.) – 7. Dvorský (vl.), 50. R. Blahút

Rozhodoval: Budáč, 250 divákov, ŽK: 1-2, Bzovík: Výboh – Čiak, Dvorský, Hudec, Ližbetin, Zaťkov, Križan, Ďatko, Augustín, Pápay, Augustín Prenčov: Herold – Beňovic, R. Blahút, Chovan, F. Blahút, Ondrík, Blahút, BLAHÚT, Židík, Beňovic (38. Chovan), Vician

V súboji dvoch nováčikov slávil Prenčov v 7. minúte, ich odhodlanie slávilo úspech, keď si domáci strelili vlastenca. Potom však prišli silnejšie okamihy domácich, ktorí otočili v rozmedzí pár minút. V 31. minúte si vlastenca strelili aj hostia – 3:1. Na rozdiel gólu znížil v 50. minúte Rastislav Blahút a vykresal pre Prenčov iskierku nádeje na ďalší dobrý výsledok. Tú však domáci zahasili v rozpätí piatich minút, keď pridali ďalšie dva góly.

B. Štiavnica – Krupina 3:0 (1:0)

Góly: 8. Barák, 58. Kminiak (11m), 87. Kminiak

Rozhodoval: Kaliňák, 150 divákov, ŽK: 3-4, B. Štiavnica: Kalíšek – Beňadik, Pinka, Jucha, Kuma, M. Pastier, N. Barák, Pachinger (33. Drexler), Lupták (79. T. Pastier), Chmelina (88. Javorský), Kminiak, Krupina: Rabota – Križan, P. Kindernaj, R. Babiak, Boháčik, Petrovský (46. F. Babiak), J. Kindernaj, Valica, Lietava, S. Selecký, Ližbetin (58. M. Selecký)

Domáci v oklieštenej zostave a po troch neúspešných výsledkoch chceli potvrdiť rolu favorita. To sa im aj umnou hrou podarilo a po zahraní rohu sa pekným gólom Baráka ujali vedenia 1:0.