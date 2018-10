Víťazná domáca rozlúčka Zvolena s jesennou časťou (+ FOTO)

Zvolenskí futbalisti privítali v poslednom domácom zápase jesene Lučenec.

21. okt 2018 o 15:44 (mim)

MFK Zvolen – Lučenec 2:0 (1:0)

Góly: 37. Lupčo, 65. Hric. ŽK: 3 – 3. Rozhodoval: Krajči, 221 divákov.

Zvolen: Mráz – Cavar, Šimko, Kotora, Vávro, Totkovič, Neušel, Slovák, Hric, Lupčo, Orság (46. Psársky)

Lučenec: Grujičić – Vilhan, Janković, Pipíška, Beľa, Torbica, Rác, Trajkovski, Višić, Berky (72. Keszi), Mészáros

Pod Pustý hrad zavítalo mužstvo zo stredu tabuľky, už dlho usadené v tretej lige. Hostia v predchádzajúcich kolách prehrali v Čadci i doma s Rimavskou Sobotou a tak sa čakalo na siedme víťazstvo domácich.

Zvolenčania dominovali od prvých chvíľ zápasu a už z prvého útoku sa do šance dostal Lupčo. Po rohu na hranici pravidiel tiesnený Neušel poslal loptu tesne vedľa. V 6. minúte už po treťom rohovom kope chytil na dvakrát Grujičić Kotorovu strelu k žrdi. V 10. minúte sa cez obranu presadil Slovák, no jeho strieľaný center domáci do siete nedostali.

Zvolenčania dobre kombinovali a v 15. minúte po ukážkovej „šachovej“ akcii na jeden dotyk vystrašil Grujičića Hric technickou strelou. Hostia sa pred Mráza v bráne MFK dostali až v 17. minúte, no z rohu nič nevyťažili. Naopak, rýchly protiútok nebezpečne zakončil Šimko.

V 32. minúte sa ešte hostia ubránili po prieniku Totkoviča a strely Kotoru i Hrica skončili vedľa. Avšak už o päť minút Totkovičov center s prehľadom poslal do siete Novohradu hlavou Lupčo - 1:0. Vzápätí Pipíška iba za cenu karty zlikvidoval prienik Hrica. Plejádu polčasových šancí zakončil Cavar.

Hostia nastúpili do druhého dejstva opatrne a domáci ich zatlačili do pokutového územia. V 47. minúte pohrozil Šimko, po hodine hry po kombinačnej akcii strieľal Cavar vedľa a Ľupčo nad. Potom sa prebili do šance Neušel i Totkovič, ktorý sa v 65. minúte s prehľadom uvoľnil v pokutovom území a ponúknutú prihrávku do čistej šance Hric nekompromisne premenil - 2:0.

Po druhom góle hostia pritvrdili hru, no pýtali si paradoxne fauly v osobných súbojoch. Hráči MFK pokračovali v ofenzíve a najprv Lupčova technická strela okolo spojnice a potom i Psárskeho delovka volali po góle. Neskôr na bránkovej čiare loptu do bezpečia odkopával Torbica. Keď Hricov i Vávrov pokus prekvapiť Grujičić nevyšiel a gólom sa neskončila ani Hricova strela, zaknihovali si hráči Zvolena jednoznačné, no iba dvojgólové víťazstvo.