Beh na Pustý hrad dal bodku za Zvolenskou bežeckou ligou, na trať vybehlo 201 účastníkov

Už 6. ročník čoraz populárnejšieho a dokonca vyhľadávaného atletického podujatia Behu na Pustý Hrad sa uskutočnil ako posledné podujatie Zvolenskej bežeckej ligy.

21. okt 2018 o 12:20 (mim)

ZVOLEN. Štartovalo sa na Námestí SNP vo Zvolene, cieľ bol na Pustom hrade. Posledné piate podujatie Zvolenskej bežeckej ligy malo dať bodku za zbieraním bodov. Na sa trať dlhú 5,8 km s prevýšením 350 m sa vydalo201 bežcov a bežkýň.

Po podujatiach Zvolenská corrida, Beh oslobodenia obce Budča, Buď FIT, nie len IT a Behu okolo vodnej nádrže Môťová sa tak uskutočnilo posledné podujatie Zvolenskej bežeckej ligy, ktorého výsledky stanovili poradie 3. ročníka Zvolenskej bežeckej ligy.

Hlavným pretekom predchádzal štart pre detí na námestí SNP v priestore štartu hlavných kategórií. V kategórii žien do 40 rokov zvíťazila Zvolenčanka Miroslava Liptáková, medzi ženami do 50 rokov dominovala Iveta Furáková, Renáta Barcíková zvíťazila medzi ženami nad 50 rokov.

Medzi juniormi zvíťazil v najrýchlejšom absolútnom čase Boris Obergries, v kategórii mužov do 40 rokov zvíťazil a obhájil minuloročné prvenstvo Matej Schieber zo Zvolenskej Slatiny. Aj medzi mužmi do 50 rokov obhíjil vlaňajší triumf Žiarčan Peter Dodok. V kategórii do 60 rokov bol najrýchlejší Ján Spodniak. V najstaršej mužskej kategórii s prehľadom zvíťazil Štiavničan Bohuslav Melicherčík, ktorý v absolútnom poradí obsadil 15. miesto. Bodku v cieli dal na 201. klasifikovanom mieste legendárny zvolenský bežec Antom Gombár, ktorý paradoxne oficiálne absolvoval v tomto roku svoj 201. maratón.

Slávnostné vyhodnotenie Zvolenskej bežeckej ligy 2018 sa uskutoční po Mikulášskom behu v priestoroch Starej radnice. Neoficiálne v jednotlivých kategóriách by mali zasadnúť na pomyselný atletický trón ZBL Miroslava Liptáková, Iveta Furáková, Peter Ursíny, Branislav Dolinec, Ján Zvara, Milan Valocka, Milan Libo a Peter Kypta.

„Šiesty ročník Continental Behu na Pustý hrad posunul traťový rekord na čas 26:12, čím pripravil motiváciu pre najlepších bežcov na jeho prekonanie v ďalších ročníkoch. Ďalším pozitívnym trendom je zvyšujúca sa účasť bežcov, ktorí prekonávajú svoje pohodlie a svoje osobné rekordy. Behať pre dobrý pocit je základná myšlienka takýchto podujatí,“ povedal šéf organizačného výboru pretekov Peter Drozdík.