Zvolen opäť zdolal Liptákov, rozhodla o tom druhá tretina

Víťazná séria Zvolena pokračuje, proti L. Mikulášu dosiahli už ôsmu výhru v rade.

19. okt 2018 o 20:40 TASR

HKM Zvolen - MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Góly: 27. Vandane (P. Halama, Mich. Chovan), 39. Vandas (Handlovský, Vandane), 40. Kytnár (Lušňák) - 19. Rich. Huna (Nádašdi). Rozhodovali Fridrich, Nagy - Synek, Kis-Király, vylúčení 3:3, navyše Ulrych 10 min za hrubosť - Korím 10 min. za napadnutie hlavy a krku, presilovky 1:1, oslabenia: 0:0, zmeny: 41. Hollý za Kislicyna, 1485 divákov.

HKM Zvolen: Tomek – Vandane, Ulrych, Zeleňák, Růžička, Drgoň, Roman – Vandas, Špirko, Handlovský – Lušňák, M. Halama, Šišovský – Zuzin, Kytnár, Mich. Chovan – P. Halama, Petráš, Andrisík

L. Mikuláš: Kislicyn (41. Hollý) – Nádašdi, M. Bača, Korím, Mezovský, Kurali, Fereta, J. Nemec, Gregor – Lištiak, Rich. Huna, Rób. Huna – J. Sukeľ, Oško, Uram – Heikila, Tamáši, Vybíral – L. Žiak, Uhrík, Nechaj

Po nedôraznom úvode sa domáci len postupne dostávali do tempa, no bez vážnejšieho zakončenia. Až M. Halama v 8. minúte bekhendom vyskúšal brankára Kislicyna. Zvolenčania ťahali šnúru ôsmich víťazných zápasov, vrátane dohrávky 2. kola práve s L. Mikulášom, prepracovali sa na tabuľkové čelo, Liptáci v októbri ešte nevyhrali a päť prehier bolo pre nich dosť veľké bremeno. Napriek tomu sa na ľade rozdielne postavenie oboch tímov v tabuľke vôbec neprejavilo, ba dokonca Liptáci úvodnú tretinu vyhrali. Pomohla im presilovka, počas ktorej v 19. minúte napálil na bránku spoza ľavého kruhu Richard Huna a trochu aj zaskočil brankára Tomeka. Okrem tejto situácie si už väčšie príležitosti nevypracovali, z domácich hráčov mal najväčšiu v 16. minúte Kytnár po dvojnásobnej dorážke strely Drgoňa.

Druhá tretina divákov viac uspávala ako vzrušovala, precitli až v 27. minúte, keď Vandane prekvapil Kislicyna a lacným gólom z ostrého uhla vyrovnal. Ku koncu 2. tretiny sa ukázali aj viaceré prednosti Zvolenčanov, najmä väčšia agresivita, a doprialo im aj šťastie. V 39. minúte sa v presilovke po strele Handlovského od modrej puk zastavil po zákroku Kislicyna pár centimetrov pred bránkovou čiarou a Vandasovi už stačilo ho len doťuknúť. Presne 16 sekúnd pred sirénou navýšil skóre ešte Kytnár po tom, čo ho úplne samého našiel pred bránkou Lušňák.

V tretej tretine si už žiadnu komplikáciu domáci pri svojom deviatom víťazstve za sebou nepripustili, aj preto, že ich súpera zväzovali nepresnosti a slabý dôraz pri zakončení, vrátane nevydarenej presilovky od 49. minúty, počas ktorej nevyslali ani jednu strelu na bránku. Až v 54. minúte sa oprel do strely v ideálnom postavení Korím, no ani on nenamieril presne.