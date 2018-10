Prvá prehra Kováčovej, Detva s debaklom. V piatej lige víťazne Lieskovec a Krupina

Prinášame vám výsledkový sumár, komentáre, zostavy a tabuľky od štvrtej ligy po druhú triedu.

15. okt 2018 o 11:55 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Rakytovce – Kováčová 1:0 (0:0)

Gól: 90. Koreň

Rozhodoval: Botka, 100 divákov, ŽK: 2-0, Rakytovce: Koválik – Daniel, Pšida, Arvensis (55. Koreň), Pavlík, Markovič (82. M. Martinec), Konder, Klačan, Telúch (72. Považan), Gašpar, Ondrejka, Kováčová: Polóny – Lupták, Turák, Shuper, Lauč, Giertl, Duda, Greško, Šanta (67. Kujan), Volko (77. Hanulík), Bordun

Koncert zahodených šancí v derby odštartoval Greško, ktorého strelu z nájazdu musela vyrážať domáca obrana. Toho istého hráča vychytal Koválik po veľkej chybe Markoviča. Z domácich najviac hrozil Konder. Ten sa dostal dokonca meter pred bránu, z bezprostrednej blízkosti ale neprekonal Polónyho. V závere polčasu ešte neúspešne vyskúšal rukavice gólmana šedých Bordun. Ten istý hráč neprekonal Koválika ani po zmene strán a z voleja to nevyšlo ani Markovičovi. Keď to vyzeralo, že gól nepadne, rozohrali Raky peknú akciu zľava s presnou prihrávkou na Koreňa na druhú stranu, ktorý zblízka nemohol netrafiť – 1:0. Kováčová rezignovala a mohla inkasovať aj druhý gól, Klačan však nepremenil svoj elegantný prienik.

Šalková – Pliešovce 5:1 (1:1)

Góly: 6. Dobrík, 65. Zimnikoval (11m), 67. a 79. Lašút, 71. Chovanec – 16. Kudlík

Rozhodoval: Koleno, 150 divákov, ŽK: 1-2, Šalková: Smerek – Štubniak (80. Kútik), Dobrík, Mesík, Dobrík (76. Mesík), Zimnikoval, Palovič, Bútora, Libič (62. Chovanec), Vučković, Lašút (80. Tuček), Pliešovce: Gnida – Polaček, Fraňa, Kouřil, Sýkora, Bobor, Záturecký (67. Švec), Kudlík, Hraško (80. Černický), Jamnický, Palovič (76. Gondáš)

Úvodné minúty patrili domácemu celku a po peknom prieniku skóroval Dobrík. Hostia však rýchlo odpovedali a do polčasu ešte viackrát pohrozili Smereka. Favorit zápasu ukázal svoju silu naplno až po zmene strán. Zlepšenou hrou si Šalková vypýtala penaltu, ktorú s prehľadom premenil Zimnikoval. Následne vrhli domáci všetky sily do útoku, aby si víťazstvo poistili a Pliešovce pomaly nevedeli, kde im hlava stojí. Kvalitná ofenzíva fialových priniesla postupne ešte 3 góly v priebehu dvanástich minút. Šalková sa vrátila na čelo tabuľky.

Č. Balog – Detva 7:1 (4:1)

Góly: 1. a 59. Mózer, 36. a 45. Betka, 39. Medveď, 73. Kovalčík, 90. Rosík – 16. Sekereš

Rozhodoval: Kuteľ, 110 divákov, ŽK: 0-1, ČK: 1-2, Č. Balog: Hermanský – Floch (66. Motyka), Vozár (51. Bubelíny), Mózer, Peťko (75. Rosík), Cibula (69. Auxt), Pečovský, Pančík, Auxt, Medveď (58. Kovalčík), Betka, Detva: Michalík – Šťastný, Ilić, Sekereš, Michálik, Šufliarsky (74. Berkeš), Rapčan, Melich (82. Škopík), Tužinský, Karásek, Dianiška

Detva sa ani nestihla dotknúť lopty a Mózerova strela po teči znamenala vedúci gól. Hostia potom vyrovnali hru, hrozili zo štandardiek a jednu z nich hlavou premenil Sekereš. Partizán kontroloval tempo hry, čakalo sa na chybu a urobil ich hosťujúci celok, a to rovno trikrát. Najprv sa z voleja presadil Betka a po pekných akciách Mózera znovu ten istý hráč a navyše aj Medveď. Po zmene strán rozhodca sporne vylúčil brankára Hermanského, Detve to však nepomohlo. Práve naopak, neukontrolovala protiútoky a inkasovala ešte tri razy. To vyústilo do frustrácie a faulu oceneného červenou kartou pre Iliča a následne aj Rapčana za vynadanie rozhodcovi. Výsledok bol jednoznačný.

Príbelce – Hriňová 3:1 (1:0)

Góly: 41. Sudimak, 85. Santoris, 90. Hazucha – 90. Jablonský

Rozhodoval: Holas, 150 divákov, Hriňová: Vreštiak – Miklian, Moravčík, Ľupták, Vreštiak, Hanes (70. Jablonský), Paprčka, Malček (74. Sekereš), Pohorelec, Purdek, Bambura

Od úvodného hvizdu sa hral v Príbelciach vyrovnaný futbal. Ako prvý sa ujal pokus Sudimaka v 41. minúte. Po zmene strán mal viacero príležitostí hriňovský Pohorelec, ale domáceho gólmana neprekonal. Po zmene strán hral Spartak dobrý futbal, v niektorých fázach bol lepším mužstvom, opäť si vytvoril plejádu šancí, no gól nie a nie streliť. A tak v 85. minúte udreli domáci, na 2:0 zvyšoval Santoris. Veľmi zaujímavý bol úplný záver zápasu. V 90. minúte dokázali hostia znížiť zásluhou Jablonského. Hriňová vrhla všetky sily do útoku a to využili domáci Hazuchom, ktorý tak spečatil konečný výsledok.

Ostatné výsledky: Badín – Tornaľa 6:0, N. Baňa – Tisovec 0:2

1.Šalková 11 8 2 1 34:13 26

2.Rakytovce 11 8 1 2 23:14 25

3.Kováčová 11 7 3 1 25:8 24

4.Č. Balog 11 7 1 3 30:13 22

5.Medzibrod 11 6 4 1 20:12 22

6.Sl. Ďarmoty 11 5 2 4 28:23 17

7.Príbelce 11 5 2 4 23:20 17

8.Badín 11 4 4 3 22:12

9.Pliešovce 11 3 4 4 17:21 13

10.Hriňová 11 3 2 6 17:21 11

11.Tornaľa 11 3 2 6 13:25 11

12.Detva 11 1 3 7 16:35 6

13.Tisovec 11 1 1 9 6:33 4

14.Nová Baňa 11 0 1 10 6:30 1

V. liga skupina C

Lieskovec – Bzovík 3:1 (1:1)

Góly: 10. a 57. Borgoň, 58. Baran – 6. Augustín

Rozhodoval: Truban, 100 divákov, ŽK: 0-1, Lieskovec: Kováč – Pepich (81. Kováčik), Kováč, Vrbovský, Vronský, Baran, Borgoň (87. Šimšík), Szöke, Trnavský (89. Ivan), Krkoš, Gajdoš, Bzovík: Alakša – Čiak, Hudec, Ližbetin (26. Bohuš), Križan, Zaťkov, Augustín, Pápay, Augustín, Dedok, Ostrihoň