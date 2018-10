Siedma výhra HKM Zvolen v rade! V boji o čelo tabuľky sme zdolali Košice

O svojom víťazstve rozhodli Zvolenčania v tretej tretine.

14. okt 2018 o 19:14 TASR

HKM Zvolen - HC Košice 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Góly: 17. Vandane (Špirko, Vandas), 44. Zuzin (Chovan, Kytnár), 47. Chovan, 52. Drgoň (Chovan) - 2. Pulli (Netík, Galamboš). Rozhodovali: Stano, Snášel - Kollár, Gajan, vylúčení: 2:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2279 divákov.

HKM Zvolen: Skapski – Vandane, Ulrych, Zeleňák, Růžička, Drgoň, M. Roman, Dubina – Vandas, Špirko, Handlovský – Lušňák, Holovič, Šišovský – Zuzin, Kytnár, Mich. Chovan – P. Halama, Petráš, Andrisík

HC Košice: Habal – Pretnar, Dudáš, Čížek, Pulli, Šedivý, Koch, Žitný, Lenďák – Haščák, Brophey, L. Nagy – Šoltés, Suja, Netík – Spilar, Galamboš, Kafka – Vrábeľ, Krajňák, Š. Petráš

Pred zápasom sa vo Zvolene konala milá slávnosť. Pod strechu putoval zvolenský dres s číslom 24, ktorý nosil legendárny Richard Šechný. Šechný si zahral necelé jedno striedanie, dokonca mohol streliť aj gól, zvolil však gavaliersky prihrávku. Po dvoch minútach sa už skóre zmenilo, v presilovke bombou zo strednej vzdialenosti takmer roztrhol sieť Pulli. Tento moment akoby zobudil Zvolenčanov a v 6. minúte mali blízko k vyrovnaniu Vandane a Chovan. Súboj o prvé miesto v tabuľke priniesol útočný hokej a veľa rušných momentov, jeden z nich nevyužil v 12. minúte v presilovke Handlovský, keď zaváhal pri zakončení po vyrazenom puku. Košický brankár Habal zlikvidoval aj presilovkovú strelu z uhla Špirka v 15. minúte, no v 17. minúte ho už Vandane po obkrúžení bránky prekabátil a vyrovnal.

Štatisticky boli v počte striel domáci v 1. tretine výrazne lepší, v druhej sa snažili aj tento pomer hostia zvrátiť a najmä Pretnarova strela v 25. minúte narobila Skapskému veľké problémy. Divákom sa príťažlivý hokej musel páčiť, menej už rovnovážny stav, ktorý mohol zmeniť v 32. minúte Andrisík, v 38. minúte zasa nepresnou strelou hosťujúci Kafka a po obkrúžení bránky päť sekúnd pred sirénou Spilar.

V 43. minúte sa Haščákov a Nagyov nájazd gólom neskončil a mohli dosť ľutovať, pretože v 44. minúte po šanci Chovana a dorážke Zuzina sa Zvolenčania ujali vedenia. V 47. minúte ho zvýraznil po chybe košickej obrany učebnicovým prienikom a strelou po ľade Chovan a korunu trojgólovému trháku nasadil v 52. minúte strelou od modrej Drgoň, keď predtým domáci nevyužili presilovku o dvoch hráčov trvajúcu 59 sekúnd. Zvolenčania dohrali zápas s prevahou v pokojnom režime a dosiahli siedme víťazstvo za sebou.

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Naša produktivita je vysoká, máme tri vyrovnané lajny, aj štvrtú s mladíkmi. Stiahol som formácie na tri, pomohlo to, ukázali sme opäť svoju kolektívnu silu. Inak sa víťazstvo rodilo dosť ťažko, spočiatku nám nešlo zakončenie, aj druhá tretina tak vyzerala, až v tretej sme pridali v agresivite pred bránkou.“

Roman Šimíček, tréner Košíc: „Odohrali sme veľmi dobrú druhú tretinu, no, žiaľ, góly sme v nej nestrelili. Tretiu tretinu sme začali presilovkou, opäť sme z nej nič nevyťažili, potom sa prejavila aj nedisciplinovanosť, za ktorú sme pykali. Zvolenčania sa po góloch uvoľnili, my sme so žalostnou produktivitou a celkove len jedným gólom uspieť nemohli. Netlačili sme sa do bránky, neboli sme dosť agresívni, málo sme dorážali puky.“

Davis Vandane, autor úvodného gólu Zvolena: „Pri mojom góle sa potvrdilo, že podpora obrancom je v útoku veľmi dôležitá. V tretej tretine sa už naplno prejavilo naše úsilie byť častejšie pri puku. Z toho vyplývalo, že sme mohli lepšie tvoriť hru a Košičanov, ktorí veľmi dobre bránili modrú, sme nakoniec jasne zdolali.“

Michal Chovan, strelec gólu Zvolena: „Pre nás cenné víťazstvo, bol to však atraktívny zápas pre všetkých. My sme v tretej tretine premenili šance, podržal nás brankár, využili sme presilovku, no bol to vyrovnaný duel. Musím pochváliť aj súpera, my sme všetci podali super výkon. Dúfam, že to pôjde takto aj naďalej.“

Petr Kafka, útočník Košíc: „Myslím si, že takýto hokej sa musel divákom veľmi páčiť, videli ofenzívnu hru a rýchle kontry. Nám sa dosť ťažko prechádzalo cez robustných obrancov, snažili sme sa niečo účinné vymyslieť, no márne. Nepomohli nám ani presilovky, keď rozhodcovia menej vylučovali.“