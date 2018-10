Zvolen v Kalinove neuspel. Zápasu by viac pristala deľba bodov

Domáce Kalinovo otočilo priebeh kavlitného zápasu v úvode druhého polčasu.

14. okt 2018 o 17:33 Stanislav Černák

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Kalinovo – Zvolen 2:1 (0:1)

Góly: 46. Pešić, 54. Ferreira – 2. Hric. ŽK: 2 – 2. Rozhodoval: Katreniak, 300 divákov

Zvolen: Lehocký – Cavar, Šimko, Kotora, Vávro (71. Orság), Totkovič (90. Kysel), Neušel, Slovák (87. Pavlík), Hric, Lupčo (71. Krčmárik), Psársky (60. Bariak)

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Ďubek doma prorokom, ViOn mal vo Zvolene namále

Zvolen nastúpil na zápas v Kalinove v pohode a povzbudený dobrým výkonom zo stredajšieho zápasu proti fortunaligistovi zo Zlatých Moraviec. To zverenci trénera Foltána potvrdili už v 2. minúte, kedy skóre otvoril Erik Hric.

Zvolenčania sa neuspokojili a pokračovali v dobrom výkone, boli lepším tímom, vytvorili si ďalšie dve dobré príležitosti, no tie sa gólom neskončili. Mrzieť môže 34. minúta kedy nepremenil pokutový kop Marek Totkovič. Aj po tomto momente MFK pokračoval v dobro výkone a snažil sa vyhrať zápas. Kalinovo však tiež ukázalo, že vie hrať dobrý a kombinačný futbal. Hralo sa kvalitné stretnutie.

Domáci otočili vývoj stretnutia hneď v úvode druhého polčasu. V 46. minúte prekonal Lehockého Pešič a v 54. minúte Ribeiro. Treba podotknúť, že tieto góly boli zaslúžené. Hostia zo Zvolena sa snažili výsledok zvrátiť aj v druhom polčase, no do záverečného hvizdu sa im už nepodarilo skórovať.

V závere zápasu chýbala hosťom aj povestná šťastena, pretože mali šance na vyrovnanie. Zápasu by viac svedčala remíza, no tento zápas bol o tom, kto dá viac gólov a to sa podarilo Kalinovu. Strata bodov Zvolen mrzí.