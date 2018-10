Zvolen uštedril Žiline poriadny debakel

Zápas rozhodol moment za stavu 2:2, keď Tomek chytil čistú šancu.

12. okt 2018 o 21:24 TASR

HKM Zvolen - MsHK DOXXbet Žilina 9:2 (2:0, 3:2, 4:0)

Góly: 4. Špirko (Vandas, Handlovský), 15. Lušňák (Špirko), 33. Zuzin (Chovan), 36. Špirko (Vandane, Handlovský), 37. Růžička (Šišovský, Holovič), 43. Kytnár (Šišovský, Zuzin), 43. P. Halama (Petráš, Andrisík), 48. Handlovský (Chovan, Kytnár), 59. Chovan (Zeleňák, Zuzin) - 26. J. Ručkay (Matejka, Hvila), 31. Beránek (Jenčík). Rozhodovali D. Konc, Fridrich - Rojík, Tvrdoň, vylúčení 2:9, presilovky 2:0, v oslabení 0:0, zmeny: 36. Mikoláš za Horčičku, 1318 divákov.

Zvolen: Tomek - Vandane, Ulrych, Zeleňák, Růžička, Drgoň, Čarnaok, Roman - Vandas, Handlovský, Špirko - Lušňák, Holovič, Šišovský - Zuzin, Kytnár, Mich. Chovan - P. Halama, Petráš, Andrisík

Žilina: Horčička (36. Mikoláš) - Jankovič, Kučný, Bagin, Pastor, Piegl, Matejka, Žilin, Mendrej - Balej, Podešva, Bárta - Rud. Huna, Surovka, Jenčík - Hvila, J. Ručkay, Beránek - Rehák, Síkela, Ondruš

Súboj prvého s desiatym mal jasného favorita, doma Zvolenčania v riadnom čase neprehrali, Žilinčania vonku nezískali ani bod. Po prvej tretine sa prognózy napĺňali, domáci viedli o dva góly a príliš sa na ne ani nemuseli narobiť. Po úvodnom tlaku Žilinčanov sa v 4. min presadil strelou po obrátke Špirko, keď brankárovi Horčičkovi vypadla predtým hokejka. V 15. min sekundu po presilovke bol Horčička opäť na strelu Lušňáka prikrátky a vývin zápasu bol jednoznačný. Zvolenčania mohli viesť aj výraznejšie, nevyužili až štyri presilovky, aj tú o dvoch hráčov trvajúcu až 98 sekúnd, dve dobré príležitosti nepremenil Handlovský. Žlinčania si vážnejšie situácie nevytvorili, jedine Balej tesne pred prestávkou v presilovke stroskotal na brankárovi Tomekovi.

V druhej tretine mohli Zvolenčanov mrzieť nevyužité šance Špirka, Chovana a Kytnára v 24. min. O dve minúty neskôr totiž Jakub Ručkay po nevinnej strele Tomeka prekonal a zápas dostal už úplne iný náboj po hrúbke domácej obrany a vyrovnávajúcom góle Beránka v 31. min. Veľký potlesk si zaslúžila v 33. min akcia Michala Chovana, ktorý krížnou nahrávkou našiel pred bránkou Zuzina a stav sa opäť menil. V 36. min po teči Špirka domáci znovu viedli o dva góly a keď pridali ďalší, už náhradnému brankárovi Mikolášovi, v 37. min po strele od modrej Růžičku, o víťazstve domácich málokto pochyboval.

V tretej tretine strelili v rozpätí 24 sekúnd v 43. min hneď dva góly v presilovke po dorážke Kytnára a po prudkej strele P. Halamu. V 48. min sa už ozývalo z hľadiska želanie desať, desať, keď v presilovke štyroch na troch Handlovský doslova prestrelil Mikoláša a puk sa pomaly dokĺzal za bránkovú čiaru. Korunu veľkému žilinskému debaklu nasadil v 59. min Chovan a Zvolenčania takmer splnili prianie domácich divákov po desiatke.

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Súhlasím s tým, že rozhodol moment za stavu 2:2 a Tomek chytil čistú šancu. V tretej tretine sme konečne začali hrať tak, ako sme chceli od začiatku, bol to aj dôsledok toho, že sme už neboli pomalší a nehrali komplikovane.“

Pavel Paukovček, tréner Žiliny: „Pre nás veľmi krutý výsledok, pretože dve tretiny, okrem tých vylúčení, sme boli lepší. Žiaľ, súper nás vyškolil z efektivity. Chlieb sa lámal za stavu 2:2, mohli sme ísť do vedenia, nasledovali tri pretečované puky a hneď bolo 5:2 pre súpera. Mrzí ma to, góly boli také, aké boli, nám to nepadá. Možno ten výsledok je na niečo dobrý, len sa treba z tejto prehry otriasť a pripraviť sa na ďalšie zápasy.“

Rastislav Špirko, autor dvoch gólov Zvolena: „Sme radi za tri body, rýchlo sme vyhrávali o dva, chceli sme tempo udržať a navýšiť náskok. Trochu sme však stratili koncentráciu a Žilina nás potrestala. Zbytočne sme z toho urobili drámu, no našťastie sme sa chytili možno aj s trochu šťastnými gólmi a keď sme súperovi opäť odskočili o dva góly, tak zápas sme kontrolovali. Máme fajn štatistiku a ja som nebol ďaleko od hetriku.“

Lukáš Handlovský, s jedným gólom Zvolena a dvoma asistenciami: „V Žiline som niečo odohral, no bol to pre mňa zápas ako každý iný, už mám pred sebou nové výzvy a veľkú chuť hrať. Som rád, že sme vyhrali takýmto rozdielom, aj keď v druhej tretine sme vlastnými chybami pustili súpera do niečoho, čo sme nechceli. Vyhrali sme vysoko, no že by mi Žilinčanov bolo ľúto, tak ani trochu.“