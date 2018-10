Pod Poľanou 11 gólov: V prestrelke uspela Nitra až po nájazdoch

V Detve si diváci užili poriadne gólové hody.

12. okt 2018 o 21:16 TASR

HC Detva - HK Nitra 5:6 pp a sn (2:0, 1:3, 2:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 5. Surový (Magogin, Král), 7. Puliš (Ščurko, Murček), 35. Ščurko (Puliš), 45. Magogin (Puliš, Mar. Chovan), 50. Mat. Chovan (Tibenský) – 23. Morrison (Fominykh), 29. Blackwater (McCormack, Mezei), 39. Lantoši (Slovák, McCormack), 41. Scheidl (Richard, Rais), 46. Buček (Bortňák), rozhodujúci nájazd McCormack). Rozhodovali: Jonák, Babic - Šefčík, Sipos, vylúčení: 4:6, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 479 divákov

Detva: Riečický – Mar. Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Hraško, Jendroľ, Gachulinec, Šimon – Ščurko, Murček, Puliš – Ďaloga, V. Fekiač, Žilka – Surový, Magogin, Král – Tibenský, Valent, Mat. Chovan

Nitra: Foltán – Mezei, McCormack, Rais, Morrison, Sloboda, Pupák, Rácz – Lantoši, Slovák, Blackwater – Buček, Richard, Scheidl – Rapáč, Bortňák, Hrušík – Fominykh, Šiška, Pätoprstý

Nitra si v úvode vytvorila tlak a k prvej strele pustila Detvu až v polovici tretej minúty. Strelu Šimona ale zneškodnil brankár Foltán. Prvú čistú šancu na otvorenie skóre mal domáci Ščurko, ktorý sa v štvrtej minúte sám ocitol pred brankárom Foltánom. Ďalšiu veľkú príležitosť domácich mal na hokejke Ďaloga, po prihrávke Fekiača, ale opäť sa vyznamenal Foltán. Domáci naďalej útočili a radosť na tribúny priniesol na konci piatej minúty Surový. Obrovskú príležitosť na vyrovnanie mal o minútu Nádašdi, ktorý strieľal osamotený spomedzi kruhov, ale minul detviansku bránu. Ďalší šok pre hostí prišiel z najbližšieho protiútoku, kedy Puliš učebnicovo vymietol ľavý horný roh Foltánovej brány a zvýšil na 2:0. Hostia na to reagovali oddychovým časom. V 11. minúte mohol už na 3:0 zvýšiť domáci obranca Hraško, ktorého obrana Nitry nechala úplne osamoteného na úrovni kruhov, ale jeho strela z prvej skončila mimo Foltánovej brány. Ďalšiu príležitosť na gól mal hosťujúci Richard, ale vyznamenal sa brankár Riečický, ktorý rukou vytiahol puk kĺzajúci sa po bránkovej čiare a hneď nato zazvonila domáca žrď, po strele Lantošiho. V závere prvej tretiny mali hostia viacero príležitosí na zníženie skóre, ale ani jedna z nich gólom neskončila.

Druhá tretina priniesla úplne opačný obraz hry a Nitra od začiatku nastúpila ako vymenená. Jednoznačne na ľade dominovala a rýchlymi kombináciami nedala domácim ani na chvíľku vydýchnuť. Na začiatku 23. minúty sa strelecky presadil Morrison. Nitrania si svojím neustálym tlakom vynútili faul Magogina, ale v presilovej hre si nedokázali vypracovať vážnejšiu príležitosť. Presadiť sa mohol naopak Ščurko, ktorý po chybe obrany neuspel v samostatnom nájazde. Ďalšiu veľkú príležitosť na upokojenie domácej lavičky priniesla presilová hra po štvorminútovom vylúčení Raisa. Nitrania ale výbornou hrou v obrane nedovolili domácim usadiť sa v obrannej tretine, naopak sami vyrážali do nebezpečných protiútokov. Po jednom z nich fauloval domáci obranca Martin Chovan a počet hráčov na ľade sa opäť vyrovnal. Vyťažili z toho hostia, Blackwater sa "preštrikoval" pomedzi obrancov a vyrovnal na 2:2. Domáci sa dostali k slovu až pri presilovej hre po vylúčení Šišku. V skrumáži pred bránou sa najlepšie zorientoval Ščurko a opäť poslal Detvu do vedenia. V závere tretiny si Nitra vytvorila enormný tlak, ktorý priniesol vyrovnávajúci gól Lantošiho v 39. minúte.

Úvod poslednej tretiny priniesol gólové hody. Po 40 sekundách hry poslal Nitru do vedenia Schneidl. Domáci na to reagovali presilovkový gólom Magogina v 45. minúte. O necelú minútu Nitra opäť viedla gólom Bučeka. Keď sa zdalo, že Nitra bude vývoj kontrolovať, prišiel vyrovnávajúci gól na 5:5, z hokejky Matúša Chovana. To bolo v poslednej tretine všetko, ani jeden z tímov nedokázal premeniť vytvorené príležitosti a zápas putoval do predĺženia. V ňom si viac gólových príležitosti vytvorili domáci, ale ani z jednej nepadol rozhodujúci gól. Asi najväčšiu príležitosť mal Martin Ďaloga, ktorý sa od polovice klziska rútil na nitriansku bránku, ale stroskotal na výborne chytajúcom Foltánovi. V samostatných nájazdoch rozhodol zápas v prospech Nitry McCormack.