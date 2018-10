Splnil si sen. Martin Matuška sa v ďalšej sezóne predstaví so 170-koňovou formulou

Známy zvolenský motoristický pretekár Martin Matuška predstavil svoj nový monopost.

12. okt 2018 o 13:41 Stanislav Černák

ZVOLEN. Sny sa plnia. A niekedy tomu dopomôže náhoda, okolnosti alebo ak chcete – jednoducho osud. Zvolenský pretekár Martin Matuška už dlhšie avizoval, že sa chce na slovenských kopcoch prezentovať silnejšou technikou. A to sa mu podarilo. Od augusta je hrdým vlastníkom nového monopostu Formuly Intech.

Sezóna 2018

Uplynulá sezóna bola pre neho poslednou vo formule F1.26. Jazdil v nej päť rokov. „S uplynulou sezónou vládne spokojnosť. Nevedeli sme, že to bude rozlúčková sezóna s monopostom F1.26. Pred sezónou sme na ňom spravili nejaké úpravy, ktoré priniesli želaný efekt. Zrýchľoval som sa na každých pretekoch. Na Ostrej Lúke sa v poslednej jazde so mnou symbolicky rozlúčila prevodovka na starej formule. Aby som ju mohol opravovať, aj keď na nej už nebudem jazdiť,“ zhodnotil so smiechom dobre naladený pretekár Martin Matuška.

Nová mašina – ďalšia rarita

Nový monopost je posledný vyrobený Metalex, respektíve je to prototyp, ktorý bol vyrobený v roku 1995, kedy už Metalex mal úplne inú produkciu, fabrika už niesla meno Intech. „Vtedajšieho konštruktéra mrzelo, že pôvodná náplň fabriky, teda výroba formúl, sa už nerobí. Zašiel na vlastnú päsť za majiteľom fabriky, ktorá sa už volala Intech, a prehovoril ho, aby skúsili vyrobiť konkurencieschopnú formulu. V tom čase na tratiach dominovali najmä monoposty Opel Lotus. Vyrobili práve tento prototyp, ktorý som kúpil. V tej dobe sa však na trhu už neuchytil. Podľa mojich informácií je to jediný kus na svete,“ vysvetlil Matuška, ktorý sa tak na slovenských kopcoch, opäť ukáže s raritným kusom.

Monopost Intech má nádherný zvuk, vyskúšali sme si to na „vlastné uši“. Prototyp vlastnilo štyri alebo päť majiteľov a postupne sa tam striedali aj rôzne motory. V súčasnosti má formula pod kapotou motocyklový motor zo Suzuki GSXR 1000.

Symbolika Jankovho vŕšku

Práve kopec na Jankovom vŕšku sa pre Matušku javí ako osudový. „V roku 2009 som práve na Jankovom vŕšku prvýkrát vôbec sedel vo formule a bola to práve táto, ktorú som kúpil. V roku 2013 som na tejto trati odjazdil svoje prvé preteky v našej formule a v roku 2018 som na tomto kopci kúpil nový monopost,“ zasmial sa 34-ročný Zvolenčan.

Intech v hľadáčiku už veľmi dlho

Zvolenský pretekár túto formulu registroval už veľmi, veľmi dlho. „O tomto monoposte som vedel od roku 2006. V roku 2009 som v nej prvýkrát sedel, ale nezmestil som sa do nej,“ prezradil so smiechom motorista srdcom i dušou. Práve jeho veľmi zaujímavá story, ako získať svoj monopost, dáva za pravdu tvrdeniu – čo sa má stať, to sa stane.

video //www.youtube.com/embed/CnOFVYFhBBA

„V roku 2009, keď som prvýkrát sedel v tejto formule, mal ju vtedy môj poľský kamarát. Potom jeho žena a potom ju predal. V roku 2016 mi poslal správu, že sa znovu vrátila k nemu, či ju nechcem kúpiť. Odpísal som mu, že mi je malá. Tak ju potom predal ďalšiemu Poliakovi Pawelovi Rzadkoszovi. Už v roku 2017 som ju na Jankovom vŕšku videl a so smiechom som vravel sestre, že by som ju veľmi chcel, ale že sa do nej nespracem. Roky som šetril a túžil po novej formule, denne som na internete pozeral špecializované portály, lebo kúpiť formulu nie je ako kúpiť Fabiu. Nie je ich veľa v ponuke, navyše s ohľadom na môj finančný rozpočet a taká, do ktorej sa spracem, a nie je niekde v Austrálii,“ rozrozprával sa Matuška o tomto zaujímavom príbehu. Náhoda chcela, že sa na Jankovom vŕšku stretli opäť v roku 2018. „Celý víkend som štartoval za ním, tak som ju mal stále na očiach. Vravel som sestre, že ten Poliak je taký istý veľký ako ja a ako je možné, že on sa do tej formuly sprace. V cieli som sa ho spýtal, či si môžem do nej sadnúť. A ak sa do nej spracem, že by som ju kúpil. Vyskúšal som si ju, zmestil som sa. Tak som sa ho spýtal, či by ju nechcel predať. Povedal mi, že nerád, ale aj by ju predal. Dokonca mi ju z pretekov ešte doviezol domov, vyplatil som ho a odvtedy je formula na našom dvore. Takže, takto spontánne som si splnil sen.“