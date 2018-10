Obývačku na Západe navštívilo za uplynulý rok takmer 19-tisíc ľudí

Od Zvolena sa chodia učiť domáce aj zahraničné delegácie.

11. okt 2018 o 13:02 MOJ

ZVOLEN. Západniarska obývačka, OKO, občianske centrum, to všetko sú označenia toho istého priestoru vo Zvolene na Západe. Vzniklo ako jedno z prvých na Slovensku a tamojším obyvateľom slúži už štyri roky.

Ak by ste zavítali do Oka v pondelok, našli by ste tu najmenšie deti hrať sa s maminkami, žiakov základnej školy, ako nacvičujú tanec na venček, ženy, ktoré sa pripravujú na pôrod, či ľudí cvičiacich jogu. Utorky a štvrtky sa deti a dospelí kotúľajú po tatamoch pri trénovaní aikida. Vo veľkej tanečnej sále stretnete tanečníkov.

V dopoludňajších hodinách sa centrom ozýva detský smiech a krik; svoj domov tu má rodinné centrum. Podobne plné sú soboty a nedele, vtedy priestory Oka plnia rôzne akcie ako Zóna bez peňazí, Burza vecí, jogové maratóny či mnohé iné. „Centrum žije presne tak, ako si zástupcovia mesta v roku 2014, keď centrum vzniklo, priali,“ podotýka hovorkyňa mesta Eva Hapčová.

„Čoraz viacej inštitúcií, organizácií, občianskych združení aj záujmových skupín nachádza v tomto centre domov,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová. Dnes je OKO sídlom viacerých organizácií s celoslovenským pôsobením, aktívnych skupín a obyvateľov.

Koordinátorka centra Sanja Nikolov hovorí, že za uplynulý rok navštívilo centrum takmer 19-tisíc návštevníkov. Toto číslo dopĺňajú okrem pravidelných účastníkov kurzov a miestnych aj návštevníci z iných miest a krajín.

„Začínali sme ako sídliskové centrum a dnes k nám chodia rôzne domáce aj zahraničné delegácie učiť sa od nás. O týždeň pôjdeme do Krakova, kde by chceli otvoriť presne takéto isté centrum,“ hovorí žena, ktorú každý pozná familiárne ako Sanju. Práve ona je srdcom a dušou tohto centra od samého začiatku.

Občianske centrum OKO sídli na Západe v pôvodne nevyužívaných priestoroch základnej školy na Námestí mládeže, ktoré mesto v roku 2014 prerobilo aj vďaka podpore a expertíze Nórov. Jeho zriaďovateľom a prevádzkovateľom je organizácia Centrum komunitného organizovania, ktorá má za sebou takmer 20-ročnú históriu. OKO je denne otvorené verejnosti aj záujmovým skupinám.