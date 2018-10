Ďubek doma prorokom, ViOn mal vo Zvolene namále

Šestnásťfinále Slovnaft Cupu prinieslo infarktové chvíle: brankár Adrián Chovan v 88. minúte chytil penaltu Zvolenčana Petra Lupča a ušetril tak ViOn od fiaska. V platnosti teda ostal stav 1:2, vyrobený dvoma protipólnymi polčasmi.

10. okt 2018 o 20:47 Martin Kilian ml.

Druhá októbrová streda naliala do reprezentačnej pauzy 4. kolo Slovnaft Cupu - „malý, nudný a nezaujímavý pohár“ (Nestor El Maestro, 2018) v stredu chutil náramne, 555 divákov bolo vo Zvolene ako na ihlách. Domáci 5. tím III. ligy Stred sa proti cca 4-krát menším Zlatým Moravciam dotýkal senzácie, fortunaligový ViOn však napokon vyviazol s postupom.

Ďubek kecal s tribúnou

„Skús,“ posmelil v 6. minúte domáceho junáka, keď hanblivo váhal s vhadzovaním. Hoci Tomáš Ďubek zo Zvolena odišiel pred 16 rokmi, pod Pustým hradom je stále doma. „Ľavajda,“ uškrnul sa na tribúnu, keď zašajbil brejk ako za starých čias a na Urgelovu ranu pod brvno nalepil druhý gól Zlatých Moraviec. Keď očami sledoval sedačky, na kamarátov mu dve ruky nestačili. „Mal som tu mnoho priateľov, otca a aj malého syna, ktorý utekal zo školy. Vedel som, že to bude ťažký zápas na hlavu, veď som zo Zvolena, prvýkrát som proti nemu hral,“ vravel po finiši. Pravda, až taký ružový sad to nebol, Rozčertilo ho zopár krikľúňov. „Keby sa radšej tí, ktorí toľko vykrikovali, viac angažovali do zvolenského futbalu...“ poťažkal si Tomáš Ďubek.

„Ďubo“ hľadá v drese ViOnu stratenú formu z Ružomberka. Úsmev mu mrzol aj dnes - hlavne v druhom polčase, keď Zlatomoravčania hazardovali s náramkom prvoligistu. „Pozerať sa na to, kto ako pekne hrá, je o ničom. Ani Real Madrid nedal v štyroch zápasoch po sebe gól, a to je Real Madrid. Zvolen nemal čo stratiť a tak do toho aj išiel, aj veľmi ťažký terén im vyhovoval, ale postup máme my. To je hlavné,“ nerobil vedu zo škaredej výhry 2:1.

Najkrajšia prehra Foltána

Pred pohárovou stredou isto nevedel zaspať ani tréner Zvolena - veď 6 rokov pracoval pre ViOn ako riaditeľ akadémie. „Veľmi špecifický zápas,“ hrali kútiky Milošovi Foltánovi. Svojim mlaďasom (vekový priemer 21,5) nakázal chytrú brejkovú taktiku, v druhom polčase zmazali rozdiel dvoch líg a šok visel na vlásku: šikovný Slovák zidanovkou rozkričal tribúny a nabil Totkovičovi na 1:2, ale dve šance lapil brankár Chovan, za veľkého povzdychu 555 divákov aj penaltu Lupča v 88. minúte. „Prístup ViOnu v prvom polčase bol excelentný, nedal nám šancu. Chodím do Zlatých Moraviec na ligové zápasy, cítim sa tam ako doma, vôbec som nečakal, že v druhom polčase poľavia, hovoril som chlapcom, nech zápas dohrajú so cťou. Ale hneď po nástupe do druhého polčasu sme mali dve gólové šance, ktoré sa predtým nevyskytli, a dostali sa do strateného zápasu, k senzácii nebolo ďaleko. Súper bol spokojný, lebo postúpil a my sme boli šťastní za takýto zápas,“ hodnotil duel. „Moja najkrajšia prehra,“ pridal usmiaty Miloš Foltán.

Jarábka potešil Chovan

Jedno oko sa smialo a druhé plakalo, tak sa Zlaté Moravce pratali zo Zvolena. Keď v druhom polčase kopili chybu za chybou, málokto si spomenul na ich úvod ako z partesu. „S prvým polčasom som veľmi spokojný, mohol skončiť aj 6:0, ale s druhým určite nie. Menej sme behali, prestali sme byť agresívni, boli tam ľahké straty. Zvolen vypadol z druhej ligy do tretej, má mladé, behavé mužstvo, znížil a nastala nervozita. Chvalabohu sme to ustáli,“ komentoval Juraj Jarábek. Kameň zo srdca mu spadol hlavne na konci, keď brankár Chovan vyčíhal zvolenskú jedenástku (za ruku nemotorného Maduku). „Aďo nás podržal, hoci by som mu trošku vyčítal gól na 1:2, fantasticky chytil penaltu a zachránil nás od rozstrelu. Vážim si jeho výkon. Ale aj Krny (Martin Krnáč) ukázal v sobotu v Dunajskej Strede veľkú kvalitu, kto bude chytať nabudúce na Slovane, je ešte ďaleko,“ zahmlil tréner ViOnu.

Zlatomoravčania na 90 minút vypli od záchranárskych strastí, vo Fortuna lige hniezdia cez repre prestávku na jedenástom mieste. Výhra vo Zvolene im isto napumpuje krv do kopačiek.

„Chýbali nám Banovič, Ľupták alebo Švec, dlho bude absentovať Orávik. Boríme sa s tým, potrebujeme čas, hlavne, aby nám nikto neodišiel. Aj Nitra si napríklad budovala mužstvo tri roky. Sme v tretine súťaže, nášmu tímu verím,“ burcuje Juraj Jarábek.

Fakty zo stredy

Zvolen - Zlaté Moravce 1:2 (0:2).

Góly: 70. Totkovič - 8. Urgela, 30. Ďubek. R M. Mastiš (D. Poláček, M. Budáč), ŽK: Neušel, Psársky - Čögley, 555 divákov. Strely na bránu: 6 - 9. Strely vedľa brány: 3 - 8. Rohy: 3 - 4. Ofsajdy: 0 - 5. Fauly: 14 - 9.

MFK: T. Lehocký - J. Cavar, M. Šimko, I. Kotora, A. Vávro - M. Totkovič (85. M. Orság), V. Slovák, M. Neušel, P. Lupčo, E. Hric - K. Psársky. Tréner: Miloš Foltán.

VION: A. Chovan - P. Čögley, O. Práznovský, K. Karlík (68. Ch. Maduka), J. Brašeň - D. Duga (78. M. Chren), J. Casado, D. Richtárech, Ewerton, T. Ďubek - Ľ. Urgela. Tréner: Juraj Jarábek.