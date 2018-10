Máriu Koreňovú zo zvolenskej radnice ocenili za sociálny čin roka

Ocenenia udeľovalo včera v historickej budove Národnej rady ministerstvo práce.

10. okt 2018 o 13:34 MOJ

ZVOLEN. Ocenenie Sociálny čin roka si včera počas slávnostného večera v sieni historickej Národnej rady prezvala aj Mária Koreňová z Mestského úradu vo Zvolene.

Ocenenia udeľovalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v troch kategóriách: zamestnanci zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnanci oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a sociálny čin roka.

Mária Koreňová po prevzatí ocenenia.

„Ocenenie od pána ministra si veľmi vážim, ale poďakovanie patrí aj mestu, ktoré ma nominovalo. To ma motivuje k ďalšej aktívnej a zodpovednej práci,“ povedala Koreňová, ktorá je na mestskom úrade vedúcou odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny.

„Sociálna práca sa musí robiť s veľkým srdcom, láskou a úctou ku každému jednému človeku, ktorý potrebuje našu radu či pomoc. Celý život som sa snažila takto pracovať, ale určite by to nešlo, ak by som nebola obklopená rovnako zanietenými kolegami. Ďakujem aj za ich podporu,“ dodala laureátka.

Pričinila sa napríklad o vznik komunitného centra Romano Jilo či strediska osobnej hygieny na Balkáne, zriadenia ohrievarne pre bezdomovcov či zavedenie občianskych hliadok.

„Od začiatku prichádza s novými nápadmi a nedrží sa striktne len riešení, ktoré prikazuje zákon. Neváha využiť každú príležitosť, ktorá by mohla ľuďom pomôcť. Jej angažovanosť umožňuje riešiť aj ťažké problémy, ktoré neboli roky v meste riešené,“ okomentovala primátorka Lenka Balkovičová.

Koreňová celý svoj profesionálny život venovala sociálnemu poradenstvu a pomoci v krízových situáciách. Venuje sa rómskym deťom a rodinám, ale aj iným problémovým skupinám.

Premiér Peter Pellegrini počas slávnostného večera pripomenul, že to nie je ľahká práca, pretože sociálni pracovníci často musia vstúpiť do rodiny, kde sú rôzne vzťahy a kde je ich snaha považovaná za útok. Ocenil, že sa pri svojej práci neriadia len verejnými vyhláškami a zákonmi, ale najmä srdcom.