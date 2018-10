Športové talenty: Jakub Mihaľko si vyslúžil reprezentačnú pozvánku

Predstavujeme vám štyri športové talenty z banskobystrického kraja.

10. okt 2018 o 12:06 Stanislav Černák, Jozef Mikuš, Vladimír Širáň, Viktor Háber

Prinášame vám štyri výrazné športové talenty z banskobystrického kraja, ktoré majú našliapnuté na úspešnú kariéru. Predstavíme vám dva atletické talenty, jeden chlapčenský zo Zvolena, druhý dievčenský z Divína. Vzpierača spod Uprína a karatistku zo Žiaru nad Hronom.

Vďaka skvelým výkonom ho pozvali do repre

ZVOLEN. Zvolenský atletický talent Jakub Mihaľko začínal v známom klube AK Danica Zvolen v 11 rokoch, kde ho viedla trénerka Danica Sokolíková. Jeho talent si všimli v susednej Banskej Bystrici a od 2018 je členom VŠC Dukla Banská Bystrica. „Jakuba oslovilo viacero klubov, medzi nimi bola Dukla Banská Bystrica, ale napríklad aj Športové gymnázium v Nitre. Dohodli sme sa s Duklou Banská Bystrica, ktorá mala o neho záujem. Celkovo sme už chceli prejsť do kvalitnejšieho klubu, predsa len úroveň Dukly Banská Bystrica je vyššia. Jakub tam trénoval už približne rok a pol. Chlapec mal na to a chceli sme, aby sa mu venovali kvalitnejší tréneri, tak sme to riešili formou prestupu ešte v kategórii starších žiakov,“ prezradil Jakubov otec Ján Čuchran. V tomto školskom roku nastúpil Mihaľko na Gymná-zium J. G. Tajovského v Banskej Bystrici. Samotný prestup do Dukly sa zrealizoval v marci 2018. V súčasnosti je talentovaný Zvolenčan zverencom trénera Kamila Nosiana.

Mihaľko má za sebou viacero výrazných úspechov. Dokopy získal už štyri tituly majstra Slovenska. V októbri 2017 sa radoval zo zisku zlata v družstvách starších žiakov, v marci 2018 sa stal majstrom v behu na 60 m cez prekážky v hale, taktiež ovládol aj sedemboj starších žiakov.

Ten posledný získal prednedávnom počas vrcholu aktuálnej sezóny na majstrovstvách Slovenska starších žiakov v Trnave. Mihaľko v závere druhého rozbehu na 100 m cez prekážky nešťastne spadol. Na druhý deň sa postavil na štart behu 300 m cez prekážky aj so zranením z predchádzajúceho dňa a stal sa majstrom Slovenska v tejto disciplíne. Navyše si utvoril osobný rekord, ktorý má hodnotu 40,73 s. Tento skvelý výkon mu zabezpečil nomináciu do reprezentácie v kategórii U 16 na medzinárodných pretekoch piatich krajín v Maďarsku.

Jakub Mihaľko so štyrmi zlatými majstrovskými medailami. (zdroj: Ján Čuchran)

„Najcennejší a najťažší titul je vo viacboji, pretože tam vynikla aj jeho športová všestrannosť. Veľmi sa teší aj z posledného titulu, tým dosiahol ďalší míľnik – pozvánku do reprezentácie, keď splnil časový limit. Za slovenským rekordom, ktorý je 30 rokov starý, zaostal len o 1 sekundu,“ netajil Čuchran.

Jakub Mihaľko je vysoký, meria vyše 190 cm. „Športovo sa hľadal od škôlkarskych čias. Začal s aikidom, chvíľu chodil na hokej, potom futbal, florbal a našiel sa v atletike. Dokáže sa plne sústrediť na svoj výkon. Aj pri zisku posledného titulu. Mal škaredo kolene odreté, ale vyhodil to z hlavy a na druhý deň získal slovenský titul. Naučil sa sústrediť na svoj výkon a na seba. Toto je veľmi dôležité. Na tú chvíľu, keď to potrebuje, vypustí všetko z hlavy a sústredí sa len na svoj beh. Atletika ho naučila cieľavedomosti a zodpovednosti, u chlapcov je to zvlášť dôležité,“ prezradil viac o Jakubových prednostiach jeho otec.

Už teraz je jasné, ktorá disciplína mu je najbližšia. „Veľmi inklinuje k behu cez prekážky na 300 alebo 400 metrov, ale aj v stovke je dobrý,“ priblížil Ján Čuchran a pokračoval: „Vytrvalostné behy cez prekážky nie sú pre neho. Viac je šprintérom ako vytrvalcom. Je to o dynamike a v tomto prípade sú jeho výška a dlhé nohy výhodou. V dospelosti by mal merať okolo dvoch metrov a na beh cez prekážky je preto ako stvorený,“ zakončil Čuchran.

Výškarka Lenhartová je viacnásobnou národnou šampiónkou

DIVÍN. Pod Divínskym hradom rastie veľká nádej slovenskej atletiky Michaela Lenhartová. Mladá športovkyňa si prešla viacerými atletickými disciplínami. Najviac jej však učaroval skok do výšky, v ktorom zbiera medaily a tituly v drese lučeneckého MAC Redox. V náročnom športe už dokázala dosiahnuť viacero úspechov. A to aj napriek tomu, že sa na atletickú dráhu vydala len pred tromi rokmi.